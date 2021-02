Porodica Salkić ogorčena na Batka: “Naši životi su ugroženi, on je uzeo naših 80.000 km i sada kaže ‘para nema'”

Dok su se jedni zgražavali detaljima istrage, drugi su negodovali zbog Batkovog hapšenja tvrdeći da se radi o humanitarcu koji je prema stavu koji zastupaju spasio mnoge živote.

Veliku buru u bh. javnosti izazvala je vijest da je uhapšen Almir Čehajić Batko, poznati voditelj i vlasnik nevladine organizacije „Otvorena mreža“ koja se bavi humanitarnim radom. On je proveden po nalogu Tužilaštva KS zbog navodnih finansijskih malverzavija.

Portalu “Crna-hronika” obratio se Admir Salkić iz Gračanice koji već dugo vremena skuplja novac za pomoć za svoje liječenje. U svom komentaru ističe da je njena porodica bila žrtva njegovih malverzacija.

Admir je 29. godišnji mladić kojem otkazuju bubrezi. Njegovu poruku svim ljudima ali i Almiru Čehajiću Batku prenosimo u cijelosti:

“Poštovanje nadam se da ćete vi objavit moju priču jer drugi ne žele da stanu na kraj ovom kriminalu. Ja sam vaš čitatelj iz Gračanice. I želim podijeliti sa vama užas koji mi u porodici Salkić tj Zijad, Ešefa i Admira prolazimo.

Još vama vjerujemo da javnost informišete o onome što je sve snašlo našu porodicu, zbog velikog prevaranta Almira Čehajića- Batka pa neka javnost cijeni, a institucije koje su Batka nedavno pustile iz pritvora ukinule mu sve zabrane, neka se zamisle, kako rade.” – počinje svoju priču teško oboljeli Admir iz Gračanice, prenosi portal “Crna-hronika“.

“Ja sam, 29. godišnji mladić. Bubrežni sam bolesnik 10 godina i na dijalizi u Gračanici sam 10 godina. Prije nekoliko godina u Gračanici je organizovana velika akcija na prikupljanju sredstava za moju transplantaciju bubrega.

Prikupljeno je 55.000 KM, a kako to, prema obrazloženju Almira Ćehajića Batka nije bilo dovoljno, moj otac Zijad, radnik u Komunanom preduzeću „Komus“ podigao je kredit od 25.000 KM pa ga i sada vraća rate po 400 KM mjesečno.

Kada smo sakupili 80.000 KM, otišli smo i pronašli Batka u Sarajevu, te putem Otvorene mreže uplatili tih 80.000KM, s obrazloženjem da će sin ubrzo doći na listu čekanja za transplantaciju. Šaljemo vam i uplatnicu kao dokaz. (Uplaćeno u aprilu 2018-te godine)

“Godine su prolazile, mi smo više puta telefenom zvali Batka i pitali za listu čekanja. U 90 posto slučajeva se nije htio javiti (javljala se sekretarica). Kada smo mu zaprijetili da ćemo ga naći sa policijom i novinarima, javio se i po običaju obećavao, lagao, i to smo snimili na moblini radi dokaza. Kada smu ga zamolili da se mi raziđemo na lijep način, da nam vrati naše pare, on je rekao „para nema“.

On je ugrozio moje zdravlje, više nije u pitanju moja majka kojoj su bubrezi otkazali prije 3 godine, pa je i ona na dijalizi.

Od očeve plate ne ostane ni polovina, jer se vraća kredit kojeg je Batko potrošio.

On je ubio moju nadu za život. Meni je sada umrijeti, ako mi on ne vrati naš novac, jer ima još država u kojima se za taj novac može izvršiti transplantacija, ali kako doći do svoga novca. Nismo mi sami koje je Batko prevario, on je i uhapšen na osnovu naših pisama.

Ali, on sada slobodno hoda, može i pobjeći iz zemlje, a nama ostaje da umremo.

