Dvojica migranata skalpelom napali Sarajliju na Grbavici

Njega su, kako je ispričao za „Avaz“, kada je krenuo na posao presrela i napala dvojica migranata.

– Na engleskom jeziku tražili su da im predam mobitel. Nisam pristao. Odmah je jedan, niži muškarac, izvukao skalpel i krenuo na mene. Iz straha sam podigao ruku. Razrezao mi je jaknu i džemer i prodro do ruke… Povrijeđena mi je i šaka… U šoku sam bio, pa sam krenuo na njih, nisam bježao. Tada me udario šakom u glavu. Drugi, visočiji muškarac, udario me nogom u leđa… Međutim, nisam dao telefon – priča u jednom dahu sagovornik.

Prema njegovim riječima, drski napadači su pobjegli pa je alarmirao policiju, a potom i Hitnu pomoć.

– Tek mi je poslije bilo loše. Šili su me na više mjesta – dodaje A. S.

On je naglasio da ovo nije prvi put.

– U blizini iste trolejbuske stanice migranti su oteli dva mobitela – zaključio je sagovornik.

