Uskoro na slobodi – Uzeo pravdu u svoje ruke odležao 20 godina i ne kaje se. “Morao sam ih pobiti jer…”

U izdanju emisije «Slučajevi-X» koja se emituje u programu TV «Hayat» svoju priču pred kamerom ispričao je Fikret Hadžić zvani «Hadžija» iz Lukavaca koji trenutno u Kazneno-popravnom zavodu (KPZ) Tuzla izdržava kaznu za trostruko ubistvo.

Zbog trostrukog ubistva koje se dogodilo u Lukavcu, Hadžija je osuđen na 24 godine zatvora. U KPZ Zenica Hadžija je «odležao» 16 godina robije ostatak kazne od 8 godina izdržava u Tuzli, piše “Tuzlanski“.

Fikretova priča počinje 1997. godine kada dolazi u sukob s četvoricom lokalnih momaka od koji su trojica bila braća. U to vrijeme Fikret je u Lukavcu bio vlasnik restorana u koji su često kako on kaže navraćala tri brata zbog kojih su ostali gosti napuštali objekat.

«Drvosječe se tu, neškolovano, uđu u restoran s litrom u ruci, a na nogama čizme rudarke. Kad se oni pojave ostali gosti kulturniji izađu odmah napolje», prisjeća se `Hadžija`.

Kako bi izbjegao sukobe Hadžija odluči da proda restoran i posveti se nekom drugom poslu, ali tu nije bio kraj. Problemi su trajali nekoliko godina.

«Prodam restoran, imao sam nešto stoke kući i taman da se može živjeti. Imao sam plan voditi normalan život jer nikada ranije nisam ni najmanji skuob za zakonom imao», tvrdi sagovornik «Slučajeva-X» i dodaje da se sve u njegovom životu promijenilo 2001. godine kada je na ulici iz čista mira pretučen i izboden nožem.

«Isti ti što su mi dolazili u restoran i kvarili posao bez ikakvog povoda su me pretukli na ulici, izboli nožem i šutali nogama kao vreću. Jedva sam ostao živ. Policija je u tom trenutku naišta i spasili su me. Vjerovao sam da će ih pravosuđe kazniti za ono što su mi napravili a to je bio pokušaj ubistva. Svi su dobili krivične prijave ali nijedan nije odgovrao pred zakonom», navodi Fikret Hadžić iz Lukavca.

To što niko nije odgovarao Fikreta je boljelo više od povreda koje su mu nanesene.

«Kada sam shvatio da nema kazne za njih napisao sam pismo Vrhovnom sudu u kojem sam tražio da budu kažnjeni makar sa po 10 KM za ono što su mi uradili ili ću da ih pobijem. Tako je i bilo. Moja pisma nisu izgleda bila ozbiljno shvaćena», prisjeća se čovjek koji je godinu dana čekao trenutak da se osveti napadačima.

«Prvi maj je bio 2002. godine. Pogledao sam dvogledom i vidim svi na okupu kod jedne prodavnice. Njih četverica što su me tukli i još neke osobe. Obučem kaput, u rukav smjestim pušku sa skraćenim kundakom i krenem. Kada sam došao povikaše ‘Nemoj Hadžija, nećemo te više dirati’ kažem im pa i nećete. Prvo ih ranim da ne mogu bježati, doduše četvrti je pobjegao njega je samo dragi Bog spasio i njega bi ubio. Tu ih ubijem i evo sad sam tu gdje jesam. Život su mi upropastili», navodi ovaj zatvorenik.

On je prvo nakon sudskog procesa bio nepravosnažno osuđen na 21 godinu zatvora zbog trostrukog ubistva, a onda sudija zbog pisma dodaje na kaznu još tri godine zatvora.

«Kad smo došli kod sudije izvadi on ono pismo gdje sam rekao kako ću ih pobiti ako ne budu kažnjeni i kaže sudija evo ti zbog ovog još tri godine, vodite ga», priča ovaj osuđenik i dodaje kako je život iza rešetaka dno dna i da je znao šta je zatvor vjerovatno da ne bi uradio to što je uradio, iako zbog samog čina ne pokazuje kajanje.

«Šta da radim ja sam to svjesno uradio i nema sad nazad. Čekao sam godinu dana da im se osvetim i pobijem ih, četvrti se izvukao i ne pomišljam kad izađem da se i njemu svetim. Da ih je pravosuđe kaznilo zbog toga što su me napali i pretukli ništa od ovoga vjerovatno ne bi bilo», poručuje, prenosi “Doznajemo“.

