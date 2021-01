Nakon što je zadnjeg dana stare godine otišla Hanna Lakača (9): “Kada smo je nosili kroz mezarje…”

Nakon kratke bolesti, posljednjeg dana 2020. godine, ovaj svijet je napustila djevojčica Hanna Lakača, u 9. godini života, prenosi “Doznajemo“.

Njen rođak Sedin Lakača dirljivom je objavom podijelio ovu tužnu vijest:

– Novu 2021. godinu sam dočekao sa najtužnijom vješću da je moja Hanna Lakača preselila na bolji svijet. Hanna je bila djevojčica predivnog karaktera i odgoja, koja je dio moje porodice krasila svega 9 godina. Nakon kratke bolesti izgubila je bitku za život i sa mnogo Božijih znakova utješni smo da se seli na sigurno i najbolje mjesto koje je Bog pripremio za svoje dobre robove, a to je Dzennet! A divno li je to prebivalište, posebno kada smo pokraj sebe imali jednog od njegovih stanovnika. Vidio sam da su roditelji Enita Haznedarević Lakača i Almir Lakača zadovoljni odredbom Allaha i da vjeruju da je to najbolje rješenje da se njihova kćer Hanna ne pati. Ovim putem želim da zamolim Allaha da se našoj ptičici Hanni smiluje i nagradi je najljepšim mjestom u Džennnetu, a porodici podari sabur i jak iman u ovim teškim trenucima. Dragi dobri ljudi uputite i vi dovu Uzvišenom da se smiluje našoj Hanni. Amin!

Dženaza i ukop su obavljeni u suboto ispred džamije u Veseloj, odnosno na mezarju Veliko groblje Vesela (Bugojno, BiH).

– Želim da se ovom prilikom u ime porodice Lakača i svoje ime zahvalim svima vama koji ste u velikom broju došli da ispratite našu Hannu Lakača na bolji svijet. Bio sam jako sretan da pokraj sebe vidim na stotine vjernika koji su došli klanjati dženazu našoj ljepotici džennetskoj ptičici, a siguran sam da je pokraj nas bilo na hiljade onih koje ne vidimo, a došli su da isprate Hannu. Hvala Stvoritelju koji daje život i smrt, a mi znamo da je ovaj gubitak budući dobitak i vječni uspjeh. Pored svega sretan sam da je majka Enita Haznedarević Lakača ogasulila svoje dijete, a kada smo je nosili kroz mezarje svi prisutni su osjetili miris koji se širio haremom. Svakako Allah je dao snagu i Hanninom babi Almiru da skupi snage i svoju mezimicu spusti u kabur. Pored svega želim se zahvaliti svim ljudima koji su dovili za Hannu i podržali nas na ovom teškom rastanku… Allah vas nagradio! – napisao je Lakača, uz video sa ispraćaja…

