Toksikolog Plavšić: Najvjerojatnije su se otrovali ugljenmonoksidom, tu nema spasa

Nezapamćena tragedija koja se dogodila u mjestu Tribistovo kod Posušja pogodila je region. Osmero mladih koji su slavili doček Nove godine preminulo je od posljedica gušenja plinom.

Dr. Franjo Plavšić, toksikolog, je za “Slobodnu Dalmaciju” kazao da je uzrok tragedije najvjerojatnije ugljenmonoksid.

– Trovanje ovim plinom nastupa vrlo brzo i završava najčešće smrtnim ishodom, ukoliko se vrlo brzo unesrećenom ne pruži stručna pomoć. U ovom slučaju ono što je moglo biti spasonosno je kisik i barokomora. No, u blizini mjesta tragedije takva pomoć se očito nije mogla pružiti i ne odmah, a osim toga tragedija se dogodila tokom noći dok su mladi ljudi spavali – kazao je doktor Plavšić.

Zapravo im nije bilo pomoći, a i da su preživjeli, kaže dr. Plavšić, imali bi teška oštećenja mozga, ali i srca i drugih organa. Nažalost, ovakve se tragedije događaju svake godine, ali ne ovako masovne.

– Obično su to pojedinačni slučajevi koji su obično uzrokovani plinskim bojlerima. Inače, djelovanje ugljenmonoksida na hemoglobin u našoj krvi je 200 puta snažniji i brži nego djelovanje kisika i što je izloženost veća to je rezultat trovanja teži. U ovom slučaju mladi su najvjerovatnije nakon vesele noći zaspali u neprozračenom prostoru koji se ispunio plinom i tragedija se dogodila a da to nisu ni osjetili. Stoga, je kod korištenja plinskih bojlera i grijalica njabitnije redovito i temeljito prozračivanje prostorija u kojima takvi uređaji rade, kako bi se tragedija izbjegla pojasnio je dr. Plavšić.

