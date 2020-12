Građani USK ogorčeni ponašanjem: Pojedini migranti se snimali za TikTok tokom požara u kampu Lipa

Migrantski kamp Lipa kod Bihaća jučer je zapaljen nakon povlačenja Međunarodne organizacije za migracije (IOM). Peter van der Auweraert, šef IOM-a u Bosni i Hercegovini, potvrdio je da su požar izazvali migranti.

– Katastrofa za katastrofom u kampu Lipa u blizini Bihaća. Koliko znamo, grupa bivših stanovnika zapalila je tri šatora i kontejnere nakon što je većina migranata napustila kamp – napisao je šef IOM-a na Twitteru.

Lipa je bila objekat uspostavljen kao privremena mjera, koja nije ispunjavala uvjete za zimu. Time je oko 3.000 izbjeglica i migranata ostalo bez pristupa osnovnom skloništu i uslugama u zimskim uslovima, saopćeno je jučer iz Delegacije EU-a.

Građani Unsko-sanskog kantona, koji nose najveći teret migrantske krize, dodatno su ogorčeni ponašanjem migranata, neki od njih su snimke požara objavljivali na društvenoj mreži TikTok, piše “Faktor“.

When your current home is burning to the ground but you make a video for TikTok. Illegal #migrant in camp “Lipa” today. #IllegalMigration pic.twitter.com/WMOAjsGMIG

— FezBosniak (@BosniakFez) December 23, 2020