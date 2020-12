Drama na poligonu: Ispitivač potegao pištolj na instruktora vožnje

No, izvori “Nezavisnih tvrde” da je Lukiću zapravo oduzet malokalibarski pištolj, kalibra 5,5 mm. Lukić je po dolasku na poligon kandidatu autoškole “Ivić” rekao da je bio izuzetno loš, odnosno da nije položio ispit za kategoriju C1. U kombiju, u kojem je polaganje obavljano, bili su on, kandidat i Ivić.

Lukić kaže da je kandidat bio korektan jer je vidio kako je vozio, ali dodaje da je Ivić počeo da psuje.

– Opsovao mi je majku. Potom me uhvatio za leđa, a ja sam se istrgao. On me stigao. Vidio sam da će me udariti odzada. Ja sam se okrenuo, podbacio ruku te me udario u prsa. Počeo sam se braniti – rekao je Lukić.

Iz ruku su mu, dodaje, ispali papiri koje je Ivić gazeći uništio.

– Udario me više puta. Uzvratio bih, ali se umiješao drugi instruktor – istakao je.

Tvrdi da je potegao dječiji pištolj, kako bi se odbranio. Navodi da ga je Ivić napao i prije dvije godine, ali to nije prijavio policiji. Ivić, pak, tvrdi da je Lukića samo povukao za rukav i psovao.

Rekao je i da Lukić nije okrenuo pištolj ka njemu, ali da on nije mogao znati o kakvom je pištolju riječ. Obojica će biti kažnjeni zbog narušavanja javnog reda i mira, a Lukić i po Zakonu o oružju i municiji.

