PREMINUO 37-GODIŠNJAK BEZ IKAKVIH RANIJIH BOLESTI: KLINIČKA SLIKA UKAZIVALA NA KORONU

Naime, preminuo je 37-godišnji mladić koji je po kliničkoj slici imao koronu.

Kako je za “Hayat.ba” objasnio prim.dr. Senad Huseinagić, direktor Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, test na koronavirus je bio negativan.

Međutim, njegova klinička slika je ukazivala da on boluje od koronavirusa i mi ćemo ovu smrt tako i tretirati – objasnio je doktor Huseinagić.

Također, ovaj slučaj duboko zabrinjava jer je preminuli među tri najmlađe osobe u ovom kantonu od korone, a najmlađi bez ikakvih ranijih bolesti.

Najmlađe žrtve do sada imale su 25 i 29 godina. Međutim, u oba slučaja imali smo ranija hronična oboljenja. Kod preminulog 37-godišnjaka to nije bio slučaj te se on može tretirati kao najmlađa žrtva preminula od korone – obrazložio je za Hayat.ba doktor Huseinagić.

Ovaj slučaj treba biti još velika opomena svima da budu odgovorni i da čuvaju sebe, a i druge i da poštuju naredbe nadležnih.

Facebook komentari