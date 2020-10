ONA JE PREŽIVJELA TE KOBNE NOĆI!NAKON SMRTI TOŠETA ONA SE POVUKA IZ JAVNOSTI: Evo kako danas izgleda njegova menadžerka LJILJANA, IZNENADIT ĆETE SE

Sve je čudilo zašto je čekala čitavu deceniju da poseti njegov grob, jer joj je bilo teško da se suoči sa gubitkom.

Ona je danas vlasnica plantaže lavande i živi od toga, a muzikom se više nikada nije bavila. Iako su joj se nudili brojni pjevači ona je ostala dosledna tome da je bila, kako je volela da kaže, “samo Tošetova menadžerka”!

– Toše i ja smo toliko radili da smo tih pet godina naše saradnje bili nerazdvojni, dijelili dan i noć i svaki trenutak. Čuvam sve poklone od njega, svi su mi najdraži. Naše fotografije na kojima smo nasmejani vise na zidu. Tu smo veseli i srećni i njih čuvam. Volim njegov sat koji mi je poklonio za rođendan, zadnji put. To zauvijek čuvam – kazala je ona jednom prilikom za “Blic”.

Iako je već nekoliko godina van medija, uvijek sa ponosom priča o svom prijatelju koji je izgubio život prerano.

– Ne odlazim na grob jer je on svuda oko mene. Prosto, ne želim da prihvatim da ga nema. Sedam godina nisam željela da odem. Osjećam se uvek loše u ovom periodu jer me to podjseća da njega stvarno više nema. Ne mogu da objasnim- rekla je ranije Ljiljana zbog čega nije obilazila Tošetov grob.

