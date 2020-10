Užas u Beogradu, susjedi prijavili smrad, sin sedam dana jeo mrtvog oca?

Beogradska policija u petak je pronašla tijelo muškarca u stanu u naselju Glogonjski rit u Beogradu. Kako su mislili da je živio sam, mislili su da je to samo još jedan slučaj čovjeka koji je umro sam u svojem stanu, no Informer sada piše kako su pronašli njegovog psihički bolesnog sina koji, otkako je otac umro, nije imao što jesti pa je preživljavao hraneći se očevim mesom.Beogradski mediji prenijeli su, i dalje nepotvrđene informacije, da je muškarac bio mrtav najmanje sedam dana, a uzrok smrti se i dalje ne zna. Susjedi su pozvali policiju i vatrogasce nakon što se iz stana počeo širiti nesnosan smrad. Mediji dalje pišu kako je policija, kada je ušla u stan, u sobi pronašla raskomadano tijelo muškarca čija je krv bila posvuda. Sin, koji se ispočetka sakrio u stanu, djelovao je potpuno izgubljeno i napušteno, a policija je ustanovila da nije bio u stanju sam otići do trgovine te da je, nakon smrti oca, ostao bez hrane. Sin je hitno prebačen u Kliniku za infektivne bolesti, a tijelo pokojnika je poslano na Institut za sudsku medicinu gdje će se ustanoviti uzrok smrti,piše Večernji

