Bomba na Stojanovića: Bosanci glavne profi ubice klanova

Činjenica da je, kako se sumnja, metu pratio dugo, da je eksploziv aktiviran u trenutku kada nikog nije bilo na ulici, ali i način na koji je postavljen eksploziv, govori u prilog tezi da je riječ o profesionalcu. Ipak, neuspjeli prvi atentat na Stojanovića u beogradskom naselju Galenika i činjenica da je Milivoje L. hapšen prošle godine zbog pucanja iz dva pištolja zbog rođenja unuka govori u prilog tezi da je ipak – poluprofesionalac.

U sukobima kriminalnih grupa na prostoru nekadašnje Jugoslavije posljednjih godina se sve češće angažuju plaćenici iz Bosne i Hercegovine zbog iskustava stečenih na ratištu, a pogotovu se regrutuju specijalci za akte “savršenog” ubijanja. Siniša K. iz Banjaluke uhapšen je u hotelu “Kraun plaza” u februaru ove godine zajedno sa još tri muškarca zbog sumnje da su pripremali likvidaciju u Beogradu za račun jednog od klanova, a na krovu hotela pronađen je i pištolj za koji se sumnjalo da pripada njima.

Prije toga, njegov sugrađanin Srđan Popović uhapšen je u Austriji zbog droge, ali se ispostavilo da ga crnogorska policija traži zbog ubistva iz snajpera Gorana Đuričkovića 2015. godine u Budvi. Još jedan državljanin Bosne i Hercegovine, Saša Vidojević pucao je u junu 2016. godine u Slobodana Kašćelana, vođu “kavčana” u Novom Sadu, a naknadno je Vidojević uhapšen zbog ubistva Miroslava Lazarevića u Istočnom Sarajevu, zbog čega je dobio 19 godina zatvora.

Ubistvo Strahinje Stojanovića (30), 13. septembra u Novom Beogradu, zbog kojeg je optužen Milivoje L. (50) iz Gradiške, samo je jedan od rukopisa koji pokazuje da je likvidacija naručena, a da je za to angažovan profesionalac, bivši vojnik u sukobima 90-tih i stručnjak za eksploziv.

Ipak, kriminolog Dobrivoje Radovanović objašnjava za portal “Nova” da je u pitanju ipak poluprofesionalno ubistvo.

“Prvi atentat na Stojanovića nije uspio dok je drugi odrađen “pošteno”, ako može tako da se kaže, sa profesionalne tačke gledišta, ali ako jednom probate pa ne uspijete, a drugi put uspijete, to baš nije profesionalizam 100 posto”, kaže Radovanović uz napomenu da je cijeli slučaj zanimljiv jer je u pitanju prikriveni “stručnjak” koji se bavi i sasvim drugim stvarima, pored toga što je obučen za vrijeme rata u BiH i činjenice da je nekoliko puta primjenjivao svoja “znanja”, ali i da je specijalista za eksploziv.

Međutim, činjenica da je prošle godine pucao iz dva pištolja na ulici zbog rođendana svog unuka, za Radovanovića znači da u svom životu ima dvostruku ulogu.

“Postao je deda i nije mogao da odoli tradiciji koja postoji da se raduje pucanjem u vis. To pravi profesionalac nikada ne bi uradio jer tako dolazi u policijsku evidenciju i onda ga imaju kad god im nešto treba, i pozovu se na te podatke. Možda je bio i pijan, ali to svejedno nije baš savršeni tip, ali je ovo ubistvo odradio savršeno”, napominje Radovanović.

Milivoje L. je svoju metu, kako je pokazala istraga, pratio jako dugo, aktivirao je eksploziv tek kada nije mogao da ugrozi ničiji život osim svoje žrtve, a zanimljivo je i to što je Stojanovića pratio električnim biciklom, kako ne bi bio upadljiv i kako bi, potencijalno, izbjegao saobraćajnu gužvu.

Činjenica da je eksploziv postavljen da ubije samo Stojanovića, i da je aktiviran u trenutku kada nikog nije bilo na ulici, za Radovanovića takođe predstavlja profesionalizam, jer profesionalci ne ubijaju građane, zbog čega je i tražio savršen momenat.

Na pitanje novinara da li vožnjom električnog bicikla je doveo sebe direktno u opasnost, time što je policiji bilo lakše da ga lociraju preko saobraćajnih i drugih kamera u gradu, Radovanović kaže da će najmanja sumnja da padne na biciklistu.

“Ako je zaista to uradio, onda treba skinuti kapu policiji zato što je to fantastično otkriće, dobro su to uradili i treba im čestitati”, kaže kriminolog.

Radovanović smatra i da je moguće da je Milivoje L. učestvovao i u prvom pokušaju likvidacije Stojanovića, te da zbog toga i smatra da je ubica poluprofesionalac.

Radovanović ne odbacuje mogućnost da je upravo Luka Bojović mogao iz zatvora u Španiji mogao da naruči ubistvo Stojanovića.

“On je profesionalac i može ga angažovati svako ko ima interesa da ga likvidira”, zaključuje Radovanović, prenosi “Nova“.

