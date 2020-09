Majka brutalno pretučenog mladića iz Mostara: Moje dijete su pretukli, bacili u provaliju i urinirali po njemu

Eldina Buljinu (20), mladića iz Mostara, prošle sedmice brutalno su pretukli tetak i još petorica rođaka, saznaje „Dnevni avaz“. Eldin je pretučen u Donjem Selu kod Konjica, a samo pukom srećom je preživio.

Iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona su za „Avaz“ potvrdili da su zaprimili poziv od B. A., koje je prevozio povrijeđenu osobu B. E., rođen 2000. godine.

Brojne povrede

– Zadobio je povrede nanesene od više NN lica. Povrijeđeni je nakon ukazane pomoći u bolnici prevezen u bolnicu u Mostar. Kod povrijeđenog su konstatirane brojne povrede glave, grudnog koša i nogu. S povrijeđenim policija nije obavila razgovor jer nije bio komunikativan. Uhapšena su šestorica muškaraca i izvršena je krim-obrada, slijedi daljnja istraga – kazali su nam iz policije u Konjicu.

Kako saznaje „Avaz“, Eldina Buljinu su pretukli njegov tetak Safet Brkić te Anes, Vahid, Sadmir, Izet te Ajdin Grlica.

– Tukli su ga letvama, šakama, raznim predmetima. Na kraju su ga bacili u kanal i jedan od njih je urinirao po njemu – kaže naš izvor.

Ova šokantna saznanja „Dnevnog avaza“ potvrdila nam je i Eldinova majka Mirsada Buljina.

– Mi živimo u Mostaru, a imamo kuću na selu. Gore smo izlazili, pravili smo drveni ugalj u ćumuranama. Normalno smo gore radili i živjeli. Ja imam četvero djece, a moj Eldin je inače automehaničar. On je tog dana otišao sam u šumu. I ovi Brkići su ga napali. Iz čista mira – govori nam Mirsada Buljina.

Kaže da im ništa nije uradio.

Letvom u glavu

– Napali su ga i on je počeo bježati. Onda ga je Izet udario letvom po glavi i onda su se oni iživljavali nad njim. Udarali su ga jako i brutalno. Kad je ostao bez svijesti, oni su ga polijevali vodom da dođe sebi. Onda su ga bacili u jedan kanjon. Mislili su da je mrtav. Izet je urinirao po njemu. Bacili su ga u neko žbunje u provaliji –

Kaže da njen sin nije reagirao samo da bi ga prestali tući.

– Rekao nam je da je sve čuo šta su govorili i kako su ga tukli. Onda se nekako izvukao i došao do jedne kuće. Tada je pao i ničega se više ne sjeća. On je došao do tog Ade i pao. Ado je nas zvao i policiju i Hitnu. Samo ga je Bog spasio. Oni su htjeli da ga ubiju – kaže majka Mirsada i dodaje da je Eldin danas izašao iz bolnice. Kazala nam je da je sve ispričao policiji.

Pokušaj ubistva

Uhapšeni Brkići se sumnjiče za djelo pokušaj ubistva.

– Malo je falilo da mi ubiju dijete. Ne znam otkud tolika mržnja. Da se nikada nikome ovo ne ponovi. Kroz glavu mi je samo prošao slučaj mladića iz Brčkog nad kojem su se iživljavali i na kraju ga ubili – dodaje Mirsada Buljina,piše Avaz

