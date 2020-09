Potres nije bio snažan i kratko je trajao.

Prema izvješću EMSC-a, magnituda mu je bila 4,2 stepena prema Richteru, a epicentar mu je 51 kilometar istočno od Zadra, nedaleko od Prigrade i Benkovca, na dubini od 40 kilometara, prenosi “Radio Sarajevo“.

Nema informacija o eventualnim štetama.

M4.2 #earthquake (#potres) strikes 51 km E of #Zadar (#Croatia) 16 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/I7s3lqrSYZ

— EMSC (@LastQuake) September 20, 2020