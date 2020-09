Nove pojedinosti strašne nesreće: Bilo je pet detonacija, eksplodirale su bačve

Hrvatska vatrogasna zajednica (HVZ) javlja da su u nesreći sudjelovala tri teretna vozila i dva osobna vozila, a nakon sudara došlo je do požara teretnih vozila te su dvije osobe smrtno stradale.Zagrebačka policija u priopćenju potvrdila je da su u nesreći sudjelovala tri teretna vozila, od kojih su dva turskih, a treće crnogorskih nacionalnih oznaka te dva osobna vozila, od kojih je jedno bosanskohercegovačkih nacionalnih oznaka, a drugo bjelovarskih registarskih oznaka.

Prema dosad prikupljenim informacijama u prometnoj nesreći dvije osobe iz teretnih vozila su smrtno stradale, dok druge osobe nisu ozlijeđene.

U gašenju požara sudjelovao je 21 vatrogasac s 9 vatrogasnih vozila iz JVP Ivanić-Grad te DVD-ova Andrilovec i Dugo Selo.

– Bačve koje su eksplodirale predstavljale su veliku opasnost pri spašavanju i gašenju. Požar je ugašen u 18:00 sati, a vatrogasci su još na terenu i sudjeluju u sanaciji – rekao je zapovjednik JVP Ivanić-Grada Dario Kezerić.Kezerić je za Dnevnik.hr potvrdio da su mjestom nesreće odjekivale detonacije.

– U jednom kamionu su bačve sa zasad nepoznatim tvarima, to su vjerojatno te detonacije. Bilo je pet detonacija. U drugom kamionu su bale papira, a treći je šleper s nekakvim armaturama – rekao je.Odmah nakon nesreće promet je bio obustavljen u oba smjera, a na terenu su policija, hitna pomoć i vatrogasci. Kako navodi PU zagrebačka, nakon što je požar ugašen, od 18.57 sati žurno je otvoren sjeverni kolnik A3, između čvora Rugvica i Ivanić Grad za dvosmjerni promet jednim kolničkim trakom.Ekipa RTL-a razgovarala je i sa svjedocima nesreće, koji odreda kažu da je prizor bio – užasan.

– To je bilo užasno. To je pucalo. Letjeli su plastika i aluminij. To je bilo katastrofa. U zraku se osjeća miris gustog dima – opisao je svjedok koji je čekao u koloni. Vatrogasci su kasnili oko sat i pol vremena – tvrdi svjedok koji je bio prilično bijesan zbog dugog čekanja u koloni.

Na mjestu događaja policijski službenici Policijske uprave zagrebačke u suradnji s nadležnim državnim odvjetnikom trenutno provode očevid,prenosi Jutarnji

Okolnosti ove prometne nesreće utvrdit će se po dovršetku očevida, rekli su iz PU zagrebačke.

