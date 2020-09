Vlasnik BMW-a dignutog u zrak: Sin nije htio da se udruži s nekakvim ljudima

Muhamed Pirić kojem je u podzemnoj garaži u sarajevskom naselju Nova Otoka raznesen luksuzni BMW, bivši je specijalac. Pirić je do 1997. godine bio pripadnik MUP-a RBiH.

Pirić do sada nije kažnjavan, osim što ima uslovnu presudu Suda u Županji od prije 21 godine za neregistrovano vozilo.

– Toliko sam izrevoltiran da vam ne mogu opisati. Bivši sam policajac, a to što mi je oduzeto 2016. godine je međunarodna policijska značka, i ona će mi biti vraćena. Za tu zapljenu droge i oružja osuđen je S. K. na četiri godine zatvora i on će izaći za godinu dana. Mene niko nije zvao zbog toga – kaže Pirić za Dnevni avaz.

Pojašnjava da je vlasnik uništenog BMW-a osoba koja je bliža rodbina, a da on Muhamed Pirić koristi taj automobil.

– Sin i ja smo davali izjave u policiji i nije tačno da ne sarađujemo. Sin je rekao da je to vjerovatno bilo njemu namijenjeno. Čini mi se da je u Srbiji to uplaćeno za mog sina jer nije htio da se udruži sa nekakvim tamo ljudima. Dijete je slučajno otišlo na Brač 18 sati ranije, i kad se to desilo odmah se vratio i rekao „Moguće je da je meni bilo namijenjeno“. Došao je plaćenik, to je terorizam, sigurno je postavljeno četiri ili pet kilograma eksploziva- govori Pirić.

Sve što ima zaradio je, kako tvrdi, sam, preprodajom automobila iz Njemačke.

– Sve što imam svjetla obraza sam stekao preprodajom automobila. Nisam u svađu s bilo kim, niti sam dužan ikome. Nema policajca kojem nisam pomogao i izašao u susret- kazao je Pirić.

