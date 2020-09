Pucnjava u krugu džamije kod Ilidže: Muškarac ranio sam sebe tokom džume

U krugu džamije Gladno polje u općini Ilidža jučer je tokom džuma-namaza došlo do upotrebe vatrenog oružja i tom prilikom je povrijeđena jedna osoba, objavljeno je u izvještaju Operativnog centra Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, prenosi “Klix“.

Peta Policijska uprava obaviještena je u 13:30 sati da je došlo do upotrebe vatrenog oružja u dvorištu džamije “Gladno polje” u ulici Plantaže 55. Po zaprimljenoj prijavi na mjesto događaja upućeni su policijski službenici koji su došli do saznanja da je tokom džuma-namaza došlo do samopovređivanja K. I. (1981. godište) iz Sarajeva”, stoji u izvještaju Operativnog centra.

Povrijeđeni je, kako to stoji u izvještaju, prevezen do Doma zdravlja Ilidža gdje mu je ukazana ljekarska pomoć. Nakon toga je vozilom hitne medicinske pomoći prevezen u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu. Konstatovane su mu lakše tjelesne povrede.

Postupajući tužilac Kantonalnog tužilaštva iz Sarajeva je naložio da se uviđaj obavi na mjestu nesreće i da se pretrese vozilo Seat.

K. I. će se teretiti zbog sumnje da je za izazivao opću opasnost i posjedovao vatreno oružja bez odobrenja.

