Vlasnik raznesenog BMW-a odbija saradnju s istražiteljima

Sarajevski istražitelji intenzivno tragaju za osobom koja je jučer raznijela luksuzni BMW Muhameda Pirića u podzemnoj garaži u naselju Nova Otoka. U svrhu toga intenzivno se pregledavaju izuzeti snimci videonadzora koji bi, možda, trebali doprinijeti rasvjetljavanju ovog događaja, koji je uznemirio građane.

Eksplozija nepoznate naprave velike razorne moći desila se izjutra, oko 8.30 sati, i pukom srećom niko od ostalih vlasnika vozila nije se zatekao u garaži. Kako nam je potvrđeno u Tužilaštvu Kantona Sarajevo, u eksploziji je oštećeno čak 11 vozila, a zidovi garaže su popucali.

– Postupajući tužilac izašao je na mjesto uviđaja, gdje su bili i vještaci za protupožarnu zaštitu i građevinske struke, automobil je odnesen na vještačenje – kazala nam je Azra Bavčić, portparol Tužilaštva Kantona Sarajevo.Od izvora bliskog istrazi saznajemo da se trenutno utvrđuje o kakvoj eksplozivnoj napravi se radi i na koji način je ona aktivirana.

Istražitelji će imati dosta problema u rasvjetljavanju ovog događaja jer vlasnik BMW-a Muhamed Pirić, kako nezvanično saznajemo, trenutno odbija saradnju s policijom.

Pirić je poznat istražiteljima jer je imao krivotvorenu policijsku značku te se lažno predstavljao kao policajac. Radi se o osobi koja je ranije u policijskim akcijama Državne agencije za istrage i zaštitu tretirana kao osumnjičeni za trgovinu oružjem i narkoticima.

Mićo Letić, inspektor MUP-a Kantona Sarajevo u penziji, smatra da je bilo očekivati da se osobi koja se bavila narkoticima i oružjem takvo nešto desi.

– Za posljedicu je očekivati, ukoliko ne izvrši zadatke ili ostane dužan jednom kartelu, da mu se to dešava. Naravno da to za posljedicu ima ugrožavanje nevinih građana, da unose nemir i strah i osjećaj nesigurnosti te da oni, ukoliko se ne rasvijetle ovakva krivična djela, gube povjerenje u sigurnosne agencije – navodi Letić.

Gledajući fotografije, Letić ukazuje da je eksplozija bila razorna.

– To znači da to nije bila obična ručna bomba, nego da je to bila minsko-eksplozivna naprava, jer je imala jako razarajuće djelovanje. To se vidjelo po samom oštećenju na vozilu koje je nastupilo. Kad bacite ručnu bombu, imate desetak ili sto rupa i polupana stakla, a ovdje imate bukvalno razneseno vozilo, što znači da je bila ili protutenkovska mina ili je bila minsko-eksplozivna naprava ručno napravljena. Da li je bilo vremensko aktiviranje ili je bilo putem mobitela ili na daljinsko upravljanje. Uglavnom, to je nešto što je pripremljeno i veoma stručno urađeno. Dakle, u pitanju je organizirani oblik kriminaliteta – zaključuje Letić.

– Bitno je da se sada, kako stvari stoje, forenzički dokazi prikupe i da se uradi sve što se može uraditi. Najvažniji dio je taj da se kroz te partnerske odnose dobiju informacije o počiniocu. Ako se to ne uradi u skorije vrijeme, imat ćemo za posljedicu puno ovakvih slučajeva, gdje će se desiti jednoga dana da i pošteni građani budu povrijeđeni – ističe Letić,piše Avaz

