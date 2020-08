Odbornik SNSD-a pretukao majku petoro djece!

Odbornik SNSD-a u Skupštini opštine Prnjavor Draško Aulić brutalno je pretukao bivšu radnicu, majku petoro djece, nanijevši joj teške povrede kičme i ruku, piše “Buka”.

Kako je za Buku ispričao svjedok brutalnog premlaćivanja bivše radnica u kafe baru „Tango“, koji je u vlasništvu SNSD-ovog odbornika, Aulić ju je prije nekolika dana tukao, šamarao i na kraju bacio na pod, gdje je nastavio sa premlaćivanjem.

Sve se to dogodilo upravo u kafe baru „Tango“ u centru Prnjavora, a niko od prisutnih nije reagovao. Naš sagovornik kaže da je pozvana i policija, nakon čega je Aulić zatvorio kafe bar i ostavio ženu ispred lokala.

Ova majka petoro djece ne želi da se provlači po medijima, rekao je naš sagovornik, ali je smatrao da neko treba ispričati šta se tog dana desilo.

„Znam da on to negira, ali žena je pretučena“, kaže sagovornik Buke, čije ime je poznato redakciji.

„Ona je radila nekad u njegovom lokalu, a te večeri kada se ovaj incident dogodio, otišla je na piće, jer je taj dan bio rođendan njenom bivšem radnom kolegi. Tu je bio s njim još jedan gospodin kojeg zovu Cigo i bilo je možda još pet do šest ljudi. I u tom momentu, kad je ona prišla, čestitala rođendan i naručila sebi piće, nakon kratke priče, on (Aulić) je malo popio i pitao tog Cigu je li joj bolje raditi u Tangu (lokal u vlasništvu Aulića) ili u tom gdje sad radi kao ispomoć. Žena je rekla da ne želi svađu, ni galamu i da isti šljam dolazi u obje kafane i krenula da izađe. Onda ju je on uhvatio za ruku i počeo šamarati, šamarati i šamarati. Pa ju je udarao nogom u donji dio leđa, dok je pokušavala izaći. I onda ju je napolju otresao od beton, nakon čega je čučnuo i nastavio opet da je šamara. Uzeo joj je torbu i oduzeo telefon. Nakon što je tražila da joj vrati telefon, on joj je dao njegov mobilni, misleći, valjada, da će zvati nekog drugog, čiji broj ne može da pronađe u njegovom telefonu. Tada je sa njegovog telefona nazvala policiju i rekla im da pošalju patrolu pred kafe bar Tango, zato što ju je prebio gazda tog lokala. On joj je odmah oteo telefon i reko da se zaključava kafana jer dolazi policija. Tada je ostavio ženu vani i ubrzo je došla policija“, ispričao je očevidac ovog događaja o strahotama koje je doživjela ova žena.

Kako je rekao, Aulić je toliko pretukao nesretnu ženu da nije mogla da hoda, te su joj u Prnjavoru uspjeli samo ukazati prvu pomoć.

„Nije mogla ni hodati, kičma joj je bila povrijeđena, a nakon bolnice u Prnjavoru, završila je na Kliničkom centru u Banjaluci“, potvrdio je za BUKU.

Zanimljivo je da se cijela ova priča pokušava staviti „pod tepih“, a mnogi sumnjaju da je to zbog činjenice da je Aulić veoma uticajan u Prnjavaoru i da obavlja funkciju odbornika vladajućeg SNSD-a u Skupštini opštine.

Aulića su novinari Buke više puta pokušali kontaktirati, ali on nije odgovarao na pozive.

Iz Policijske uprave Banjaluka su nam potvrdili da se desio napad na žensku osobu u Prnjavoru, u kojem je, kako su naveli, učestvovalo lice inicijala D.A.

„Oštećeno lice je saslušano u svojstvu svjedoka oštećenog, kojom prilikom nije stavilo prijedlog za krivično gonjenje lica D.A. zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo „Tjelesna povreda“, a koje se u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku goni po prijedlogu oštećenog, te je isti u skladu sa tim sankcionisan zbog počinjenih prekršaja „Tuča i fizički napad“ i „Vrijeđanje“ iz oblasti Zakona o javnom redu i miru“, rekli su u policiji.

Ovo je drugi slučaj nasilja nad ženama u posljednjih nekoliko dana koji potresa ovu malu opštinu. Prvi slučaj je nasilje u porodici koje je isplivalo nakon što su objavljene fotografije brutalno pretučene žene, koju je unakazio suprug.

Inače, Aulić je široj javnosti postao poznat prije nekoliko mjeseci kada je objavio bizaran video snimak sebe u kućnoj izolaciji.

Facebook komentari