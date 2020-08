Prokleta međa: Bužimljanin Esmir Čaušević objasnio zašto se sukobio sa strinom

Nakon što su brojni korisnici društvene mreže Facebook podijelili video sukoba iz Bužima na kojem se naguravaju Esmir Čaušević i njegova strina, Čaušević je za “Avaz” objasnio detalje sukoba.

– To je samo dio videa na kojem se vidi kako ona pada. Ali ona je mene napala. Ona mene provocira, želi da ostanem bez posla u policiji. Ko god zna kakva je ona, naše komšije, znaju koliko ja i moja porodica imamo problema s njom. Ona provocira i želi da je udarim kako bi ostao suspendiran i bez posla – kaže Čaušević.

Pojašnjava da on nije nasilnik i da nikada joj nije htio ružnu riječ da kaže.

– Ona pravi probleme meni. Sve druge ljude, svoju djecu huška na mene. Ja nikada nisam imao mrlje u karijeri. Cijeli problem je nastao zbog međe. I ja se nadam da će to sud riješiti. Ali zaista, ljudi, ja nju nisam nikada mrko-poprijeko pogledao. Nekoliko puta ja krenem iza kuće da kopam, da kosim, ona se zalijeće na mene. Gađa me kamenjem, napala me i sjekirom. Ja sam se uvijek suzdržavao, ali stvarno je prevršila svaku mjeru – ispovijeda se Čaušević.

Ističe da je pod velikim udarom javnosti zbog videa a niko nije njega pozvao da kaže istinu.

– Njen sin je organizirao ovaj snimak. Ko bi to dopustio da mu neko majku udara a da on snima ili neko njegov. Što nisu pustili cijeli snimak nego samo dio gdje ona pada? Ja nju dodirnuo nisam! Ne znam, sve naše komšije znaju ko je ko u našoj mahali. I svi znaju da mi godinama pravi probleme. Nema mnogo istine u tom snimku i tim navodima i pisanjima. Prijavljivao sam policiji nekoliko puta njene napade – kaže Čaušević.

Kaže da je izvodio geometra i da je jasno gdje je po katastru njegova imovina, a gdje strinina.

– Njen sin istura nju da se svađa sa mnom. Ja sam sto puta pozivao da sjednemo i da se dogovorimo kao normalni ljudi. Ljudi mi stavljaju fasadu, ona naiđe i provocira, trese skelu. Sve je bilo uredu dok je stric bio živ. Iza kuće imaju šljive i kada rode onda su njene, kada ne rode onda su moje – kaže Esmir Čaušević.

Priča da je i drugu strinu napala.

– Nema žene s kojom se nije posvađala. Ona je jednostavno prgava i takva. Niko ne zna što joj to treba i što se svađa. Stalno mi pravi problem. Meni ne treba njen centimetar zemlje, ja samo hoću da me ostavi na miru. Ali veliki su to porodični problemi. Izvodili smo geometre, vještake ali sve što oni odrede i pokažu dokle je čija zemlja, ona to ne priznaje. Podnijela je tužbu protiv mene i na prvom ročištu su vidjeli da gube po katastru onda su se povukli – otkriva Čaušević.

Ranije mu je nekoliko puta psovala mrtvu majku.

– Prije nekog vremena, pogodila me kamenom i razbila mi glavu. Nju više nervira što neću da reagiram. Ja sam pozvao policiju i tada je kažnjena 600 KM. Možete provjeriti sve u policiji koliko je ona problema pravila i koliko prijava ima – kaže na kraju Čaušević.

