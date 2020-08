Teška saobraćajna nesreća na magistrali Gornji Vakuf – Prozor

Zbog saobraćajne nezgode na dionici magistralnog puta M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje – Prozor (Makljen), obustavljen je saobraćaj, saopćeno je iz BIHAMK-a.

Prema nezvaničnin informacija, jedna osoba je teže povrijeđena.

U udesu su učestvovala dva vozila, putničko vozilo Mercedes i šleper.

Na putničkom automobilu pričinjena je velika materijalna šteta.

Pripadnici policije obavljaju uviđaj.

U toku je sanacija tunela Vinac (Jajce-Donji Vakuf) i Jasen (Prozor-Jablanica), zbog čega je saobraćaj obustavljen i preusmjeren na obilaznice oko tunela.

Zbog radova na mostu u mjestu Reljevo (Jošanica-Rajlovac), kao i na mostu preko rijeke Drine u Goraždu (R-448), saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.

Radovi na sanaciji mostova u toku su i na putnim pravcima: Srebrenik-Šićki Brod (preko Tinje, u mjestu Drenik), Olovo-Semizovac (dva mosta preko Ljubine), kao i na petlji Blatuša, kod Zenice, a na tim lokacijama saobraća se usporeno.

Saobraćaj se zbog radova svaki dan (osim nedjelje) u vremenu od 08 do 16 sati obustavlja i na regionalnom putu Crna Rijeka-Mrkonjić Grad (u mjestu Bjelajce).

Na magistralnom putu Zenica-Nemila (kroz tunel Vranduk) od 05 do 21 sati saobraća se nesmetano (dvosmjerno). Od 21 sati do 00:30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00:30 do 05 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Na graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta. Na graničnim prelazima Hum i Metaljka nije dozvoljen ulazak u Crnu Goru, dok je granični prelaz Deleuša od ranije zatvoren zbog radova.

Večeras do ponoći obustavljen je saobraćaj na graničnom prelazu Rača-Sremska Rača. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na GP Popovi-Badovinci, prenosi “Fokus“.

