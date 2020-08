Vlasnik ringišpila na kojem je poginula djevojčica: Ovim se poslom više ne mogu baviti

Tomislav Đukić, vlasnik Zabavnog parka koji je privremeno, prije dvadesetak dana, postavljen u Rogatici, nakon nesreće koja se desila u nedjelju navečer odlučio je zatvoriti firmu i ringišpil poslati na otpad. Kaže da je još u šoku jer je svjedočio padu 15-godišnje djevojčice, nakon kojeg je, na žalost, podlegla na putu do bolnice.

– Meni je ovo tuga, ja ovo rasklapam i ja ću ovo najvjerovatnije u otpad i ovim se poslom više ne mogu baviti. Ne mogu se pomiriti s tim – kazao nam je Đukić.

U razgovoru za „Avaz“ prisjeća se trenutaka koje vjerovatno dok je živ neće zaboraviti. Veče je počelo kao i svako drugo, Tomislav je upalio i „vozio“ ringišpil. Djevojčica je bila u društvu mladića s kojim je često dolazila, kupili bi desetak žetona a Tomislav bi ih „počastio“ sa još nekoliko.

– Nije došlo do kvara na ringišpilu, niti je nešto puklo, kao što su neki pisali, a to je potvrdio i momak koji je bio s njom. On je nju „bacao“, ona nije lijepo sjela, tako da se izvukla između sigurnosnog pojasa i stolice. Imali smo table upozorenja, ali često se djeca toga ne pridržavaju, koče pri polasku ili se zapetljavaju sa stolicama – kaže Đukić.

Nakon što je uočio da je neko pao iz sjedišta, ugasio je ringišpil i prvi prišao povrijeđenoj djevojčici.

– Ringišpil se još vrtio i ispod njega sam joj priletio. Neko me je nogama u leđa udario. Bilo je tu i policajaca koji su došli sa djecom. Rastjerivali smo djecu da ne gledaju, djevojčici izvadili jezik. Hitna pomoć je došla za dvije minute, kao da su bili na ćošku – sjeća se Tomislav Đukić.

Nakon zbrinjavanja u Domu zdravlja Rogatica, djevojčica je upućena u fočansku bolnicu, ali je tokom transporta došlo do komplikacija. U međuvremenu, na poziv iz Rogatice, u Kantonalnoj bolnici Goražde, koja je za oko 30 kilometara bliža Rogatici od Foče, bila je spremna ekipa Urgentnog centra. 15-godišnjakinja je dovezena bez znakova života, a pokušaji reanimacije nisu uspjeli.

RINGIŠPIL IZ 2000. GODINE

Đukić pojašnjava da je Zabavni park Đukić registriran 2005. godine i da je putovao po cijeloj BiH, te da je na taj način šest uposlenih prehranjivalo svoje porodice. Nikada nisu imali ni najmanju nezgodu.

– Imamo sve papire, ateste, upotrebnu dozvolu i odobrenje za rad. Čak i od električnog ormara i instalacija sam dostavio atest, iako nam to nisu ni tražili jer dijete nije poginulo od udara struje. Mi smo u Rogatici koristili plac Islamske zajednice kod crkve, pa smo i za to dobili odobrenje. Već 15 godina tako dolazimo u Rogaticu – kaže vlasnik parka.

– Pišu da je ringišpil star 60 godina, ali on je pravljen 2000. godine. Stolice su italijanske, 100 eura je koštala jedna, iz fabrike koja pravi opremu za ringišpile i luna – parkove. Kad sam u stanicu policije donio papire i oni su mi rekli da sam slobodan čovjek i da nemam nikakve krivične odgovornosti – kaže Đukić.

