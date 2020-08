Federalni premijer Novalić na komemoraciji: “Bukvarević je bio istinski sin BiH”

Fadil Novalić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine oprostio se danas od federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salke Bukvarevića, koji je preminuo 29. jula na Klinici za plućne bolesti Podhrastovi Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, javlja “Fena”..

Na komemoraciji u zgradi Parlamenta Federacije BiH u Sarajevu u prisustvu zvaničnika, prijatelja i članovi porodice preminulog ministra, Novalić je naglasio da je “Bukvarević bio istinski sin Bosne i Hercegovine, jedan od onih tihih, ali izuzetno vrijednih sinova naše države“.

“Skromnost i nenametljivost bile su, između ostalog, odraz njegovog dobrog vaspitanja. BiH bila mu je vrijedna kao i njegova poštena rudarska porodica, koja ga je odgojila u duhu pravih ljudskih vrijednosti. Oni koji su u najtežim vremenima za odbranu naše države bili rame uz rame sa Salkom svjedoče o njegovoj hrabrosti. Svoj patriotizam osim na ratištu, Salko je dokazivao u svemu što je radio do kraja svog života“, kazao je federalni premijer.

Istakao je da je Bukavrević u godinama koje je proveo na čelu boračkog ministarstva uradio mnogo toga za dobrobit ove populacije, a samo on i oni koji su istinski pratili njegov rad znaju koliko je to bilo teško postići. I naravno znaju to borci i njihove porodice.

“Trudio se da svi u vlasti razumiju kako su upravo borci najzaslužniji što imamo državu BiH. Poseban osjećaj imao je za članove porodica šehida i poginulih boraca“, istakao je Novalić, prenosi Anadolu Agency (AA).

Prisjetio se Bukvarevićevih riječi da je “naša trajna zadaća briga o ovim porodicama, jer su njihovi očevi, majke, braća, sestre dali najviše što su mogli za odbranu BiH – svoje živote. Jasno je isticao da su oni ti koji su branili sve građane BiH i hiljadugodišnju tradiciju života na ovim prostorima“.

“Poštovana gospođo Zemka, Vi i Vaš sin Bekir i kćerka Ajla, roditelji našeg Salke, majka Raša i otac Ibrahim, kao i svi članovi porodice Bukvarević budite zauvijek ponosni na rahmetli Salku. Imate i zašto. Ja sam ponosan na Salku, vrijeme koje smo proveli zajedno, njegovo poštenje i vrijednost, nikad neću zaboraviti. Neka je vječni rahmet dragom Salki“, zaključio je Novalić.

Komemoracija će danas biti održana i u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli u 15 sati. Dženaza Bukvareviću biće klanjana u 16.30 sati u haremu Džindić džamije u Tuzli gdje će biti i ukopan.

Ministar Bukvarević je 22. jula primljen u izolatorij kao težak bolesnik zaražen koronavirusom, a potom je i priključen na respirator. Preminuo je u srijedu ujutru.

Bukvarević je rođen 1967. godine u Kalesiji. Od 2015. obavljao je funkciju ministra za boračka pitanja u Vladi FBiH.

