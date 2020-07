Sin preminule Nizame Pandur: Moja majka nije umrla od korone, a tako se vodi

Kako od njega saznaje portal “Zvornički” njegovoj majci je prije nešto više od tri mjeseca otkriven galopirajući karcinom jajnika koji je veoma brzo metastazirao zbog čega je prolazila kroz užasne bolove.

“Doktori u Tuzli su mi rekli da ona ima i jednu vrstu raka krvi koja je slična leukemiji. Noću nije mogla da spava i vrištala je od bolova, bila je teško bolesna. Liječila se u bolnici u Zvorniku i trebala je da nastavi liječenje u Banjoj Luci. Zbog činjenice da je Banja Luka udaljena te da je ne bih mogao posjećivati, tražili smo da je prebace u Tuzlu, što je na kraju i učinjeno. Imam nalaze u kojima se jasno vidi težina njene bolesti, a zbog toga je i moj otac došao iz Austrije, jer smo bili svjesni da može umrijeti svakog časa. U UKC Tuzla su joj uradili isječak na preponi nakon čega su je otpustili kući. Prije sedam dana stigli su rezultati i javili su nam da je hitno dovedemo u bolnicu. Tražili su da prije toga uradimo test na koronavirus. Kontaktirao sam bolnicu u Zvorniku u kojoj mi je rečeno da je to neizvodljivo i da se rezultati testova čekaju duže od jednog dana, jer svi idu u Banja Luku”, rekao je Šemso Pandur, sin preminule Nizame.

Nakon što je pokušao na još nekoliko mjesta da uradi test na koronu za majku, nazvao je UKC Tuzla i oni su ga obavijestili da doveze majku, te da će oni uraditi test.

“Moja majka nije mogla da govori, nije vidjela ni čula i bila je nepokretna kada sam je odvezao u bolnicu. Mislim da nije imala više od 30 kilograma kada sam je odvezao u bolnicu. Po dolasku u UKC Tuzla odmah su joj uradili test na koronu i izmjerili temperaturu koja je bila 35,7 stepeni. Nakon što je primljena u bolnicu, ja sam se vratio kući. Sutradan su mojoj sestri javili da majka ima koronavirus, pa su nas pozvali i obavijestili da je umrla. Na otpusnoj listi piše da je uzrok smrti COVID-19, a ja odgovorno tvrdim da je to laž i da je moja majka umrla od karcinoma jajnika koji je metastazirao. Pored svega toga nisu mi dali na uvid nalaz testiranja, sram da ih bude”, ističe Pandur.

Ono što ga najviše boli i potresa je činjenica da majku neće moći da sahrani onako kako dolikuje.

“Moju majku su umotali u najlone i dezinfikovali, a nakon toga su je stavili u limeni sanduk koji je zavaren. Nisam mogao da je vidim, a na moje insistiranje da mi majku makar fotografišu kako bih znao da je u sanduku došla je načelnica hematologije koja mi je u suzama saopćila da to nije moguće i da moramo poštovati procedure. Zaista ne znam kome je u interesu da ljude koji umru od nekih drugih bolesti vodi da su umrli od korone i da ih ne možemo sahraniti onako kako dolikuje”, zaključio je Pandur.

Sahrana Nizame Pandur bit će obavljena sutra na groblju u Glumini u 13:15 sati.

“Nije mi dozvoljeno da po našim običajima (okupam) gasulim majku, što je dio vjerskog obreda, a neće biti ni vožena pred džamiju, već će je direktno sahraniti u zemlju. To me strašno boli jer moja majka sigurno nije umrla od korone i to odgovorno tvrdim”, ponovio je za Zvornički.ba Šemso Pandur i dodao da ga ne bi čudilo da je možda njegova majka negdje i “pokupila” virus kada su je prebacili na zaraznu, ali da to nije uzrok njene smrti.

