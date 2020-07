Modriča: Miroslav (27) preminuo od ujeda stršljena

Tragedija porodice Vasić ostavila je u nijemoj tišini cijelo selo Vranjak i opštinu Modriča a nemjerljiva tuga i bol zadesili su oca Novaka, majku Katu, brata Nedu i sestre Nikoliju i Anu

Dvadesetsedmogodišnji mladić Miroslav Vasić preminuo je od ujeda stršljena na putu od Modriče do Dobojske bolnice, pišu “Novosti“.

Miroslava su dovezli u teškom stanju u modrički Dom zdravlja gdje mu je ukazana prva pomoć, nakon čega je kolima hitne pomoći upućen u bolnicu u Doboju.

Na putu za Doboj srce nesrećnog mladića nije izdržalo.

U Domu zdravlja smo nezvanično saznali da je nesretni Miroslav do sada dva puta zatražio pomoć ljekara zbog ujeda stršljena.

Posljednji put je bilo prije dva mjeseca a prvi put prije nekoliko godina. Ovaj put ujed je bio koban i pomoći nije bilo.

– Miroslav je bio nevjerovatno dobar momak, mladić i komšija, Bio je vrijedan, volio je pomoći svakom. Zbog čega se ovo desilo samo Bog zna. Кako sam čuo on je trimerom kosio neku travu na Кužnjači sa još nekoliko lica. Nezvanično smo čuli da ga je stršljen ujeo za nogu nakon čega je došlo do gušenja. Ma tragedija, katastrofa, svi smo u šoku – kroz suze priča jedan od komšija.

Miroslav je bio mlad imao je puno životnih planova. Imao je djevojku Anđelu Savić sa kojom se zabavljao, a kako neki kažu planirali su i brzo vjenčanje. A onda tragedija prekida i uništava sve snove. Emotivnom porukom od svoje ljubavi se oprostila se Anđela na svom fejsbuk profilu.

– Medo moj počivaj u miru, voli te tvoje pilence najviše na svijetu i ako te više nikada neću moći zagrliti i poljubiti. Ja znam da si tu uz mene lijepi moj anđele.Sutra nam je trebao biti najljepši dan, naša dva mjeseca najsretnija u mom životu, ali bebo moja promijeniti ništa ne mogu i znaj da te volim i voljet ću te zauvek – napisala je Anđela.

Miroslav Vasić će biti sahranjen sutra (u nedjelju) u 15 sati na seoskom groblju „Brvno“ u Vranjaku.

Iz godine u godinu sve je veća najezda stršljenova od maja do kraja septembra. U tom periodu u Republici Srpskoj se na desetine pacijenata javlja ljekarima svakodnevno zbog alergijskih simptoma izazvanih ujedom ovih insekata. Stršljenovi su od jula do septembra posebno agresivni. Biolozi kažu da je to uslovljeno njihovim životnim ciklusoma jer oni žive samo jednu sezonu, koja dostiže vrhunac u avgustu i septembru. Zbog toga ljekari pozivaju na veću opreznost prilikom rada u poljoprivredi a posebno na selu u večernjim satima kada ovi insekti napadaju na izvore svjetlosti i ljude u blizini.

Facebook komentari