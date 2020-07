Incident u Sarajevu: Žalio se zbog loše usluge, pa završio u modricama

Naime, taksista Mirza Geljo je došao u navedenu firmu kako bi se, prema njegovim riječima, požalio na loše ugrađeni ventil na kompresoru klime koji je, prema njegovom iskazu, samo dan nakon što je ugrađen izazvao totalnu havariju na sistemu klime njegovog automobila.

Prema novom predračunu, napravljena šteta iznosi 1.250 KM.

“S obzirom na to da sam im dao 250 KM za ugradnju ventila (koji na sebi ima oznaku da je za Mercedes, a ne Renault) te da mi traže novih 1.250 KM za popravku havarije koji je isti izazvao, obratio sam se za mišljenje drugih servisera jer mi je bilo nepojmljivo da kompresor zariba slučajno samo jedan dan poslije njihovog obavljenog i naplaćenog servisa.

Na dvije adrese sam dobio isto mišljenje, a to je da je pogrešno ugrađen ventil prouzrokovao zatajenje kompresora i havariju u cijelom sistemu”, priča Geljo.

On dodaje da su mu u drugom servisu riješili kvar za mnogo manje novca od onog koji su u Klimacentru htjeli da mu uzmu. Geljo dalje navodi kako je pokušao vlasniku ljudski objasniti da su njegovi radnici ugradili pogrešan ventil nakon čega je, kako kaže, potpuno poludio.

“Lupio je poklopcem motora mog automobila i fizički nasrnuo na mene te me je vrijeđajući i psujući gurao prema vratima Renaulta. Potpuno šokiran dešavanjima, vidio sam dvojicu njegovih radnika kako trče otvorenih šaka prema meni i brzo sam ušao u automobil s namjerom da spasim živu glavu. Živu glavu sam spasio, ali se povreda na glavi nisam spasio jer su bili prebrzi, a gužva ispred radnje prevelika da neozlijeđen izvučem vozilo”, pojašnjava ovaj taksista.

Nakon što su ga tukli pesnicama u lice kroz otvoreni prozor njegovog automobila, on se udaljio i smjesta je pozvao policiju kojoj se i zahvaljuje, kao i ekipi Hitne pomoći koja je brzo došla do Butmira kako bi mu ukazala pomoć.

Za razliku od Mirze Gelje, predstavnici Klimacentra imaju drugu stranu priče.

“Ovo što navodi Mirza Geljo su čiste neistine. On je prvi fizički nasrnuo na nas i mi smo bili prinuđeni braniti se. Zatim se okliznuo i udario od štok na vozilu, što mu je nanijelo povrede. Ukoliko se neko žali na neku vrstu usluge, to može kazati riječima, na pesnicama i tijelom. Mi smo firma koja nudi servisne usluge, mi smo osuđeni na naše klijente i na lijepo ophođenje s njima. Totalno je druga priča što se neko ne zna verbalno izraziti, već samo fizički. Znači, sve i da ima neki problem on se može riješiti i svakako da bismo ga riješili uz lijep pristup”, poručili su iz Klimacentra.

Policijska stanica Ilidža je izvršila kompletan uviđaj te su vlasnika i radnike priveli i ispitali. Predali su ih u nadležnost Tužilastva Kantona Sarajevo te je pokrenuto krivično gonjenje za nasilničko ponašanje.

