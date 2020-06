Bivši bubnjar Parnog valjka pregazio pješaka, osuđen na četiri i pol godine zatvora

O jezivosti nesreće 22. rujna 2017. u 5.31 sat svjedoče i snimke nadzornih kamera koje su se gledale u sudnici, piše Jutarnji list.

Scholz se ne osjeća krivim ni po jednoj točki optužnice, a nesretnog pješaka Vjerana Dasovića (34), kojeg je automobilom udario na pješačkom prijelazu, prvotno je “zamijenio za torbu koju kao da je netko bacio na njegov Clio”.

“Užasno mi je teško i žao što se sve to dogodilo. Probudio me telefon oko tri u noći, popio sam limenku piva i otišao na Langov trg po cigarete. Tamo sam sreo poznanika koji me zamolio da ga odvezem kući. Vozeći se Ilicom, osjetio sam da je nešto udarilo u desnu stranu auta, a prije toga nisam vidio ništa što bi mi se prepriječilo ispred vozila. Poznanik se sav šćućurio na sjedalu i rekao mi: ‘Vozi, vozi, nemoj stati’. Ušao sam u prvu ulicu lijevo i vidio razbijeno vjetrobransko staklo. Prije nesreće mislim da je neki auto bio ispred mene, a pokraj je bio viši auto koji mi je zaklanjao pogled pa pješak moj auto nije ni vidio jer sigurno ne bi stupio na prijelaz. Njegovoj obitelji sam poslao telegram sućuti, ali nisu mi odgovorili. Što se tiče alkohola u krvi, od šoka sam prije dolaska policije popio dva pelinkovca i pivo, a bio sam ranije uzeo i neke tablete za spavanje. Nikada nisam imao problema s drogom i alkoholom, iako sam uzimao različite droge i liječio se. Vozio sam 50-60 km/h jer je ispred mene bilo zeleno na semaforu, a da sam vozio brže, mislim da se nesreća ne bi dogodila”, uvjeravao je Scholz prisutne u sudnici.

Dodao je da se na mjesto događaja vratio poslije pješice i vidio da je netko ozlijeđen. Osam sati nakon nesreće policajci su posrnulog glazbenika dočekali pokraj njegova automobila jer su primili dojavu građanke o oštećenom vozilu. Pješak je, pak, tri dana poslije u bolnici preminuo jer je zadobio prijelom lubanje s ozljedom mozga praćen nizom stravičnih ozljeda,piše Pogled.

