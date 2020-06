Zbog ljubomore pukla vanbračna veza: Pretukao me je jer mi telefon zbog posla često zvoni

Plesni podij go-go plesačice i piste na kojima je „špartala“ kao manekenka Emina Goga Terzić zamijenila je mikrofonom te je, kao pjevačica, sa prvim pjesmama, „Bling Bling“ te „Svoja i ničija“, na velika vrata uplovila u estradne vode. Imala je podšku i svog nevjenčanog supruga,prenosi Expresstabloid.

No, poslovne uspjehe nedavno su joj poremetili problemi u privatnom životu. Izabranik njenog srca, da li zbog ljubomore ili nečeg drugog, počeo je da je psihički i fizički maltretira. Sve je kulminiralo 8. juna ove godine kada ju je bukvalno pretukao zbog čega je morala zatražiti ljekarsku pomoć u Općoj bolnci u Novom Pazaru, a nakon nje i institucionalnu zaštitu kojom mu je zabranjen pristup u njenu blizinu.

-Kao i svaka žena, u pokušaju da spas ljubavnu vezu, dugo sam trpila razne vrste maltretiranja, kaže Emina Goga Terzić.



-Međutim, što sam ja više trpila moj nevjnčani suprug se sve više kuražio te me bukvalno pretvorio u boksersku vreću zbog čega je naš daljnji, zajednički život, izgubio svaki smisao. Ja sam atraktivna žena i nije nikakvo čudo da fanovi ljepote sa kojima me obdarila majka priroda „prže“ svojim očima. No, nikada nisam bilo kim slala blo kakve znake kojim bi se neko uvukao u moje srce. Ono je bilo rezervisano za mog nevjenčanog supruga. Zbog posla kojim se bavim često mi „zvrči“ telefon. Tako je bilo i 8. juna ove godine kada je bukvalno ljut, zbog toga što mi često zvoni telefon, fizički nasrnuo na mene te me počeo tući pesnicama po cijelom tijelu. Time je prekino svaku mogućnost da nas dvoje sutra opet živimo zajedno.

Da li će ovaj slučaj usporiti njenu karijeru ostaje da se vidi.

