Detalji nesreće: Poginule tri osobe iz Prijedora, danas obdukcija

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć oko 19 sati u blizini Lukavca tri osobe su smrtno stradale, a tri lakše povrijeđene.

U saobraćajnoj nesreći su učestvovala dva putnička vozila „citroen C5“ i „audi“, i teretno vozilo sa prilkolicom.

– Tri preminule osobe su se nalazile u vozilu citroen. Preminula je žena M.S (rođena 1934. godine), i dva muškarca S.B.S (1963. godine) i D.T (1960. godine), svi iz Prijedora. Uviđaj je sinoć obavio dežurni tužilac u saradnji sa OKP PU Lukavac, a na uviđaju je bio i vještak sobraćajne struke – rekao je Admir Arnautović, portparol Tužilaštva TK.

Danas će biti izdata naredba za obdukciju tijela preminulih osoba. Vozači audija i teretnog vozila su alkotestirani i nije utvrđeno prisusutvo alkohola.

I dalje se utvrđuju sve okolnosti koje su dovele do saobraćajne nesreće

FOTO: E. SKOKIĆ

I dalje se utvrđuju sve okolnosti koje su dovele do saobraćajne nesreće. Oba putnička vozila su došla u kontakt sa teretnim vozilom nakon čega su sletjeli sa puta,piše Avaz

Tužilaštvu će izvještaj dostaviti i policijski istražitelji, kao i vještak saobraćajne struke, koji će obaviti i detaljno vještačenje, nakon čega će se znati više o uzrocima nesreće.

Dok se ne obave sve potrebne istražne radnje nismo u mogućnosti prezentirati više informacija o uzrocima nesreće.

