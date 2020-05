Slučaj samoubistva djevojčice u Novom Travniku: Bilo je “zadirkivanja”

Inspekcijski nadzor u toj školi je proveden nakon što su mediji objavili ispovijest roditelja preminule djevojčice, koji tvrde da je njihova kćerka godinama bila žrtva vršnjačkog nasilja u školi, te da je zbog toga počinila samoubistvo skočivši s balkona stana na osmom spratu zgrade..

Inspekcijskim nadzorom u Osnovnoj školi ‘Safvet-beg Bašagić’ u Novom Travniku, utvrđeno je da nema evidentiranih slučajeva vršnjačkog nasilja nad 13-godišnjom učenicom te škole, koja je 20. aprila pronađena mrtva ispred zgrade u kojoj je živjela, izjavio je novinarima ministar obrazovanja Srednjobosanskog kantona (SBK) Bojan Domić.

Inspekcijski nadzor u toj školi je proveden nakon što su mediji objavili ispovijest roditelja preminule djevojčice, koji tvrde da je njihova kćerka godinama bila žrtva vršnjačkog nasilja u školi, te da je zbog toga počinila samoubistvo skočivši s balkona stana na osmom spratu zgrade.

– Inspekcija je obavila jedan dio nadzora koji se vrši uvidom u dokumentaciju u školi, te uzimanjem izjava od odgovornih osoba i onih koje su bile u kontaktu s djevojčicom. U ovim prvim naznakama nema evidentiranih slučajeva vršnjačkog nasilja, osim jednog zabilježenog kontakta sa dvije-tri djevojčice, u vrijeme kada je ona pohađala četvrti razred. Međutim, tu se više radilo o zadirkivanju što se, ni po našem Protokolu o sprječavanju nasilja u školama, ne evidentira kao vršnjačko nasilje, nego više kao neprimjereno ponašanje – kazao je Domić.

Domić je najavio da će se, iako nema zvanične evidencije u školi, vršiti provjera da li je bilo eventualnih propusta, poput neprijavljivanja određenih situacija i nepružanja djevojčici bolje podrške.

Naglasio je da kantonalno Ministarstvo obrazovanja nije imalo nikakve informacije o ovom slučaju i da je potrebno raditi na sistemu, koji će pokazati više senzibiliteta i koji će znati prepoznati i reagirati na pojavu nasilja.

– Imamo protokol i sve procedure ko i kako prijavljuje, ali, nažalost, nikada ništa nije došlo do Ministarstva. Ništa nije prijavljeno dalje od učiteljice, a do kraja februara ove godine ništa nisu znali ni pedagog ni direktor. Tada su saznali da ima nekih problema, odnosno da dijete ima problem kad ide u školu. Nakon toga su održali sastanak i mislim da su dogovorili da djevojčici bude pružena pomoć. E sad, da li je to moglo biti ranije, vjerovatno jeste. Zbog toga sad istražujemo da li je to učiteljica mogla prepoznati ranije – kazao je Domić.

