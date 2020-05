Teška nesreća na M-17, tri povrijeđene osobe prebačene u bolnicu

U popodnevnim satima došlo je do teške saobraćajne na magistralnom putu M-17, na dionici Žepče – Maglaj, u mjestu Brankovići, kod skretanja za Novi Šeher.

U nesreći su učestvovala dva putnička automobila, WV Golf 2 i Audi, na kojima je pričinjena veća materijalna šeta.

Na lice mjesta stigli su pripadnici policije, kao i kola Hitne pomoći.

Povrijeđeni su vozač Golfa, kao i suvozač iz istog vozila, te ženska osoba koja je bila za volanom “Audija”.

Svima je prva pomoć ukazana u Domu zdravlja Žepče, nakon čega su prevezeni u Kantonalnu bolnicu Zenica na dalje zbrinjavanje. Nije poznat stepen ozljeda, osim da nisu u životnoj opasnosti.

Obustava saobraćaja na snazi je u tunelu Ormanica na magistralnom putu Srebrenik-Orašje. Sva vozila iz pravca Tuzle i Srebrenika preusmjeravaju se novoizgrađenom saobraćajnicom u neposrednoj blizini tunela, dok su vozila iz pravca Orašja i Gradačca preusmjerena na alternativni pravac (raskrsnica Ormanica-raskrsnica Vučkovci-Srnice-Bukva-regionalni put (R-461) prema Srebreniku). Putnička vozila mogu koristiti i saobraćajnicu Srnice Donje-Špionica, prenosi “Fokus“.

Zbog sanacionih radova saobraćaj je obustavljen i u tunelu Vinac na magistralnom putu Jajce-Donji Vakuf, a vozila se preusmjeravaju na obilaznicu oko tunela.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel Vranduk, od 05 do 21 sat saobraća se dvosmjerno. Od 21 sat do 00:30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00:30 do 05 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Na magistralnom putu Kladanj-Tuzla u mjestu Vitalj zbog klizišta saobraća se naizmjenično, uz postavljenu svjetlosnu signalizaciju (semafori).

Na magistralnom putu Doboj-Derventa (dionici Johovac-Rudanka) izvode se sanacioni radovi, zbog čega se od 07 do 18 sati saobraća usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Na regionalnom putu Crna Rijeka-Mrkonjić Grad (Bjelajce), zbog sanacionih radova svaki dan, osim nedjelje, saobraćaj se obustavlja od 08 do 16 sati. Iza 16 sati u funkciji je jedna traka (naizmjenično propuštanje vozila).

Pojačan je promet teretnih vozila na izlazu iz BiH na graničnom prelazu Bosanska Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja.

