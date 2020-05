Na putnom pravcu Tuzla – Kladanj je pravi haos, saobraćaj potpuno otežan

Zbog većeg odrona na magistralnom putu Kladanj-Tuzla (u mjestu Vitalj) obustavljen je saobraćaj za šlepere i teretna vozila s prikolicom.

Ostala vozila na ovoj lokaciji saobraćaju otežano, saopćeno je iz Bosanskohercegovačkog auto-moto kluba (BIHAMK).

Kako se saznaje, ovakav režim saobraćaja će potrajati i narednih dana, dok se cesta ne sanira.

Zbog radova na redovnom servisiranju tunela Vis, 25. novembar i Grab na dionici autoputa A-1 Tarčin-Lepenica saobraća se dvosmjerno, suprotnom kolovoznom trakom.

Isti režim saobraćaja (dvosmjerno, suprotnom kolovoznom trakom) aktuelan je i na dionici A-1 Visoko-Kakanj (kod mjesta Dobrinje), gdje su u toku radovi na sanaciji mosta.

Na izlazu iz Doboja (smjer ka autoputu i Derventi) u naselju Bare izvode se sanacioni radovi, zbog čega se u terminu od 07 do 18 sati saobraća usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila (kroz tunel Vranduk) od 05 do 21 sati saobraća se dvosmjerno. Od 21 sati do 00.30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00.30 do 05 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Zbog sanacionih radova u tunelu Vinac (Jajce-Donji Vakuf), saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na obilaznicu oko tunela.

Na regionalnom putu Crna Rijeka-Mrkonjić Grad (Bjelajce), zbog sanacionih radova saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.

Ostale dionice gdje je zbog sanacionih radova izmjenjen režim saobraćanja su: Tuzla-Orašje, Jelah-Doboj, Donja Orahovica-Šićki Brod, Prozor-Jablanica, Sarajevo-Vogošća, Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje i Sarajevo-Trnovo.

Na graničnom prijelazu Bosanska Gradiška pojačan je promet teretnih vozila na izlazu iz BiH. Na ostalim graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.

Na području RS-a do sutra ujutro u 5 sati na snazi je potpuna zabrana kretanja.

Iz BIHAMK-a apeliraju na vozače da budu maksimalno oprezni, da drže odstojanje između vozila i da se obavezno pridržavaju mjera zaštite od koronavirusa, prensoi “Fokus“.

