Brat preminulog Hasiba Mustafića: “Samo je govorio sutra, sutra, sutra…”

Nakon jučerašnjeg dramatičnog upozorenja konjičkog udruženja Klis-Buk, vezano za smrt njihovog člana, Hasiba Mustafića, vozača u kompaniji Igman, od Dine Šoljića, predsjednika Udruženja se saznaje da su testirani članovi porodice umrlog Mustafića, druge žrtve koronavirusa u BiH.

Boračko udruženje je juče postavilo ključno pitanje, ko su prioriteti kada je u pitanju testiranje, zaraženi ili članovi Kriznog štaba i njihove porodice.

Šoljić za “Oslobođenje” objašnjava da je njihov cilj bio samo to, ukazati da u ovoj, teškoj situaciji, ne može biti privilegovanih, ne može biti da će neko biti testiran samo zato što je “bliži” nekome u vlasti, ili nekom centru moći.

Nafiz Mustafić, brat preminulog Hasiba, govori kroz suze:

“Pokušaću biti priseban, ako to mogu uopšte. U direktnom kontaktu sa bratom nisam bio, iako živimo u blizini, ali je to bilo zbog sigurnosti. Prve simptome je on dobio 16. marta, taj dan je radio, javio se porodičnom doktoru, rekli su mu da bude kući, u izolaciji, tu je boravio sa suprugom i dvije kćerke… Od tada kontaktirali smo telefonom, rekao je, da bi zaštitio i mene i moju porodicu. Bio je hrabar. Kad bih ga nazvao, valjda da me ne bi sekirao, (plače…), pitam ga, kad će te testirati, on bi svaki put odgovorio, sutra, sutra, sutra, (plače…), i svaki put sutra. U petak, kada smo se čuli posljednji put, rekao je da vikendom ne rade, tek od ponedjeljka, pa će ga testirati…(plače…) Vjerovao je u zdravstvo, da će dobiti medicinsku brigu. Samo sam ga vidio u subotu uveče, u 22 sata kada je hitna došla po njega…(plače…)Nisam ni znao tada gdje ga vode… Odvezen je za Mostar, (plače…) Teško smo mogli ostvariti kontakte sa nijim, nakratko se javljao supruzi, ona nama, i neke informacije od doktorice epidemiologa našeg, u Konjicu smo imali, i ona je rekla da je stanje stabilno, pa i ono jutro kada su u 11 sati javili da je preselio..Je li testirasn u subotu, ili nedjelju, ne znam…Na pritisak udruženja, izvršeno je testiranje i majke nam koja je bila u kontaktu sa njim kada se nije ni znalo da je bio virus, majku je vidio 15. Sada čekamo rezultate testova. Ne znam šta više da vam kažem, ne bih želio da uzbunjujem javnost u ovoj situaciji, ali ne daj Bože da se ikome ponovi ovo iskustvo”, kaže duboko tugom pogođeni Mustafić i dodaje:

“Jer, ako unesem paniku, samo sam pogoršao ovu situaciju”, kaže Hasibov brat.

