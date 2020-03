Kako se Svetozar Pudarić nakon ranjavanja u ratu u bolnici oženio svojom Sandrom

Vijest o smrti Svetozara Pudarića pogodila je mnoge, a među njima i novinarku Arijanu Saračević-Helać koja je na svom Facebook profilu podijelila priču o velikoj ljubavi Svetozara i njegove supruge Sandre i njihovom vjenčanju u bolnici, prenosi “Klix“.

“Otišao naš drug Sveto. Poštenjačina, ljudina, dobrica, borac. Neko ko nam je davao snagu, a pitali se odakle je crpi. Mlađima pričam o njegovom ratnom vjenčanju. On i njegova tadašnja djevojka Sandra, ranjeni su od iste granate. Izgubili noge. Odvezli ih u različite bolnice. Na nagovor prijatelja, nakon 10 dana, sastave ih i u istom bolničkom krevetu i vjenčaju. Došlo puno raje, pjevali Nadrealisti. Doktori dozvolili da se i zapali i malo popije. U to vrijeme zla, bila je to bajka. Ali bila je. Kasnije se politički borio, ali ga je nagrizla tuđa pohlepa, tuđe sujete, nagrizli su ga neljudi. Nepravda nam ga je i odnijela. Dobri čovječe-druže, odmori se. Nama ćeš faliti, tvoj lijepi osmijeh, tihi glas, tvoja dobrota“, napisala je Arijana Saračević-Helać.

Svetozar Pudarić preminuo je danas u Sarajevu u 61. godini. Bivši predsjednik SDP-a Zlatko Lagumdžija i predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić ranije su izjavili da je smrt Svetozara Pudarića veliki gubitak za cijelu BiH.

