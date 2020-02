Dvije osobe u bh. entitetu RS preminule od teške respiratorne infekcije

Dva lica u Republici Srpskoj preminula su od posljedica teške akutne respiratorne infekcije, saopšteno je iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

U saopštenju je navedeno da su ova dva slučaja prijavljena u protekloj sedmici, a riječ je o osobama srednje i starije životne dobi sa izuzetno teškim pridruženim oboljenjima, javlja “Srna”.

Jedan smrtni ishod prijavio je Univerzitetski klinički centar /UKC/ Republike Srpske, a riječ je o licu srednje životne dobi koje je bilo pozitivno na virus gripa tipa A, dok je bolnica u Zvorniku prijavila smrtni slučaj starijeg lica koje nije testirano na viruse gripe.

Od početka godine prijavljeno je ukupno osam smrtnih slučajeva oboljelih od teške akutne respiratorne infekcije.

U Republici Srpskoj su prošle sedmice domovi zdravlja prijavili 7.136 akutnih respiratornih infekcija, te 1.999 oboljenja sličnih gripu.

“U bolnicama je prijavljeno 53 oboljelih od teške respiratorne infekcije”, navedeno je u saopštenju.

Prošle sedmice među oboljelima od teške akutne respiratorne infekcije 32 ih je prijavljeno u UKC-u u Banjaluci, sedam slučajeva u bolnici Bijeljina, šest u bolnici Trebinje, po tri slučaja u bolnici Gradiška i bolnici Zvornik i po jedan slučaj u bolnici Doboj i Foča.

Iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske navode da je od početka sezone, 1. oktobra, prijavljeno 88.443 akutnih respiratornih infekcija, 16.527 oboljenja sličnih gripu i 376 teške akutne respiratorne infekcije.

Prema podacima Instituta, od 17. do 23. februara uočen je pad oboljelih od oboljenja sličnih gripu u odnosu na prethodnu sedmicu, a zabilježeno je i početno opadanje broja prijavljenih oboljenja sličnih gripu u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina, školski uzrast djece u osnovnim školama.

“Posmatrajući podatke ove sedmice i poredeći ih sa podacima iz prethodne sezone u istom periodu, akutne respiratorne infekcije pokazuju mnogo manje vrijednosti u ovoj sezoni. Oboljenja slična gripu u ovoj sedmici pokazuju duplo veće vrijednosti u odnosu na istu sedmicu prošle sezone, ali još uvijek ne premašuje najveće vrijednosti prošle sezone”, navodi se u saopštenju Instituta za javno zdravstvo.

Iz Instituta navode da se ulazi u period stagnacije i postepenog opadanja aktivnosti respiratornih virusa tipičnih za ovo doba godine, a samim tim i virusa gripe.

Ukupno od početka sezone pa do sada, najveću učestalost oboljenja sličnih gripu su imali domovi zdravlja koje pokriva Regionalni centar Istočno Sarajevo, a najmanje Bijeljina i Regionalni centar Zvornik, dok je najviše slučajeva teške akutne respiratorne infekcije od početka sezone u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.

Oboljenja slična gripu najprisutnija su među djecom od pet do 14 godina, dok je u kategoriji teških akutnih respiratornih infekcija najviše oboljelih od 30 do 64 godine i od rođenja do četiri godine života.

Iz Instituta napominju da je neophodno redovno pranje ruku toplom vodom i sapunom, pokrivanje usta maramicom prilikom kihanja i kašljanja, te često provjetravanje prostorija, a posebnu pažnju treba obratiti prilikom posjete pacijentima u bolnicama, kao i osobama smještenim u ustanovama za trajni boravak.

