“VEZALI SU ME KRPAMA I GURALI FOLIJU U USTA”: Sara opisala kako su je mučili lažni poštari

Sara je više od trideset godina živjela je i radila u Švajcarskoj. Ona kaže da nju malo ljudi u Bijeljini poznaje. Sumnja na neke ljude da su rekli razbojnicima da je bogata, ali da ostavlja policiji da se za njih pobrine.

Kaže da teško priča i teško guta hranu, jer ima povrede u usnoj duplji, na lijevoj ruci još su vidljivi tamni podljevi od udaraca koje su joj razbojnici nanijeli, a na desnoj ruci joj je gips, piše “Avaz“.

– Usred dana pozvonili su mi na vrata – pojasnila je Mihajlović.

Dodala je da je jednog razbojnika vidjela na vratima, a da je drugi ostao sakriven.

– Taj je bio visok, crn, rukavice na rukama, maska na licu. Grubo me odgurnuo i ja sam pala. Nije imao dovoljno selotejp trake, pa me vezao mojim kuhinjskim krpama. Ušli su u kuhinju i uzeli aluminijsku foliju koju su mi strpali u usta. Usna duplja mi je isječena, ne mogu da jedem. Ruku su mi čvrsto savili, da se ne bih mogla braniti. Došlo je do loma u laktu – požalila nam se Mihajlović.

Ona sumnja da je neko, ipak, s jasnim planom i namjerom, poslao razbojnike da je opljačkaju.

– Odnijeli su mi veliku vrijednost u zlatu, oko 40.000 evra, 1.300 KM, 200 švajcarskih franaka i 200 eura. Iako je bio dan, prijepodne, niko nije čuo moje zapomaganje i vrisku – priča Mihajlović.

– Razbojnici su znali da ja imam para, ali budale ne znaju da novac ne držim u kući. Novac je u švajcarskoj banci. Nisam baš toliko naivna. Od policije očekujem da brzo otkrije razbojnike. Do tada, meni je najvažnije da ozdravim i da mi ruka bude pokretna – kaže ova hrabra i odlučna žena.

Facebook komentari