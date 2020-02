Uspjeli su za 53 sata isprazniti 23 bankomata širom Federacije BiH

Za to vrijeme, barem prema zvaničnoj verziji, uspjeli su obraditi 23 bankomata Sberbanke i to u Brčkom, Orašju, Tuzli, Lukavcu, Kladnju, Vogošći, Sarajevu, Kiseljaku, Kreševu, Hadžićima, Ilidži, Mostaru, Čitluku, Zenici, Kaknju i na kraju u Bihaću.

Iako su im još u petak, tokom radnog dana, ispraznili dio bankomata, ruska Sberbanka nije primijetila ništa sporno, pa je tek u ponedjeljak, dan nakon što je policija uhapsila dvojicu od trojice Ukrajinaca, poslala obavijest Agenciji za bankarstvo da im je neko iz bankomata otuđio 2,7 miliona maraka, piše “Žurnal“.

SLUČAJNO OTKRIVENI

Zvanično, Aleksandar Zajcev, Dmitro Bojko i Jaroslav Titarenko u Bosnu i Hercegovinu su, iz Srbije, ušli preko Graničnog prelaza Šepak kod Zvornika, i to 31. januara u 7 sati i 18 minuta. Dva dana kasnije, odnosno 2. februara oko 12 sati i 20 minuta, Bojko i Zajcev su uhapšeni nakon što ih je bihaćka policija slučajno otkrila. Titarenko je uspio pobjeći, a policijske agencije u BiH raspolažu informacijama da je on dan kasnije ušao u Mađarsku. Pripadnici MUP-a USK-a pronašli su kod Zajceva i Bojka oko 100 hiljada maraka, dok preostalih 2,6 miliona maraka, koliko je prema tvrdnjama Sberbanke nestalo, do sada nije pronađeno. Uhapšeni Ukrajinci nisu sarađivali s policijom, te nisu otkrili detalje i razloge svoje akcije.

Prema informacijama Žurnala, Zajcev i Bojko dolazili su u Bosnu i Hercegovinu krajem decembra prošle godine. Zabilježeno je, naime, da su oni 6. decembra, oko 6 sati i 30 minuta, ušli na teritoriju BiH preko Graničnog prelaza Karakaj kod Zvornika. Četiri dana kasnije, 10. decembra oko 22 sata, Aleksandar Zajcev i Dmitro Bojko izašli su iz Bosne i Hercegovine preko Graničnog prelaza Ljubovija kod Bratunca. Jaroslav Titarenko, barem zvanično, tada nije dolazio u BiH.

Trojica Ukrajinaca, sumnja policija, boravili su posljednje vrijeme uglavnom na terotiriji Crne Gore, Srbije i BiH. Upravo u Srbiji i nabavljene su kartice putem kojih su, koristeći specijalni softver, Ukrajinci podigli novac sa bankomata.

Sberbanka saopćila je da je vlasnik bankomata u BiH firma Payten. U sudskom registru je navedeno da je vlasnik sarajevske firme Payten poljska kompanija “Payten spolka z organiczona odpowiedzialnoscia spolka komandytowa” registrovana u martu 2019. godine.

OMILJENI BANKOMATI

Ova kompanija održava bankomate i drugih banaka u BiH, ali Ukrajinci su isključivo novac podizali sa bankomata Sberbanke instaliranih na teritoriji Federacije BiH i Brčko distrikta. Ova oprema, utvrđeno je dosadašnjom istragom iskorištena u 23 bankomata. To znači da je u prosjeku u svakom bankomatu bilo oko 117 hiljada maraka. Iako su Ukrajinci svoju akciju u BiH započeli tokom radnog dana, u petak 31. januara, Sberbanka je nestanak novca primijetila tri dana kasnije i to nakon slučajnog hapšenja Zajceva i Bojka. Novac koji je otuđen je osiguran, tako da ruska Sberbanka, faktički, nije pretrpjela nikakvu materijalnu štetu. Novac koji je otuđen iz bankomata nije pronađen.

Uhapšeni ukrajinski državljani ne žele sarađivati. Preko Sberbanke Ruska Federacija je širila svoj uticaj na Balkanu.

