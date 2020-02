Isplivali novi detalji / Pozadina slučaja u Odžaku koji je zgrozio javnost: Muškarci koji su brutalno zlostavljali invalida na slobodi

Nakon što je ratni vojni invalid iz Tuzle doživio golgotu u podrumu jedne kuće, gdje su ga brutalno silovali i tjerali na svakakve gadosti, N. B. (56) i njegova dvojica saučesnika u ovom predmetu, iako je prošlo tri mjeseca, još nisu optuženi, piše “Avaz“.

Jeziva saznanja

– Optužnica nije podignuta. Čekaju se rezultati vještačenja, a istraga je još otvorena – kazala je jučer postupajuća tužiteljica Ivanka Stanić.

Na naše pitanje je li osumnjičeni u pritvoru, Stanić nije željela odgovoriti.

– Neka vam sud odgovori na to pitanje, to je njihova odluka – rekla je Stanić.

Sve nedoumice oko pritvora razriješila je Marija Čolić, predsjednica Kantonalnog suda u Odžaku.

– Nakon hapšenja osumnjičenih, Tužilaštvo je dalo prijedlog protiv trojice za određivanje pritvora. Naša sutkinja nije odredila pritvor, već mjere zabrane. Radi se o zabrani napuštanja mjesta boravišta, međusobnog sastajanja i tako dalje. Tužiteljica se nije ni žalila na tu odluku, tako da je ona pravosnažna. Ona je u svom prijedlogu čak navela da sud odredi mjere zabrane ukoliko se ne odredi mjera pritvora. Sud je odredio te mjere, a žalbe nije bilo – pojasnila je Čolić.

Ona je dodala da je odjeća koju je tokom zlostavljanja nosio invalid iz Tuzle bila pod njenom ingerencijom te da je prije 10 dana poslana u Federalnu upravu policije da bi se vještačila.

Zaista šokirajuće informacije s obzirom na to koliko je ovaj slučaj uznemirio javnost. Sada je jasno zbog čega je silovani Tuzlak dobivao prijetnje nakon što je slučaj njegova supruga prijavila policiji.



Poznanstvo s klinike

Naime, zlostavljani muškarac je N. B upoznao na jednoj od klinika UKC-a Tuzla. Na njegov poziv, 11. novembra krenuo je u goste kod njega u Odžak ne sluteći šta će doživjeti. Po njega je došao čovjek kojeg je poslao N. B., a u autmobilu je, prema iskazu žrtve, vidio razne tablete i pištolj.

Kada je doveden u Odžak, osumnjičeni su tražili da isključi mobitel, a on je uspio krišom poslati poruku supruzi da ga ‘spašava’. Nakon isključivanja mobitela, trojica muškaraca počela su se ljubiti i dirati po genitalijama. A kazali su Tuzlaku da će i on to morati raditi.

Odveli su ga u podrum, gdje su ga vezali. Tukli su ga i iživljavali se tjerajući ga na oralni i analni se*s.

Bio rob u podrumu

Tuzlak je bio faktički rob trojice muškaraca. Iživljavanje je trajalo tri dana. Četvrti dan u krvavoj odjeći su ga istjerali vani. Pomoć je zatražio od prvih komšija, ali oni nisu htjeli ili smjeli da mu pomognu. Nasreću, naišao je neki čovjek koji ga je prevezao do Tuzle, nakon čega je u UKC-u proveo 23 dana, piše “Avaz“.

