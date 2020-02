Snježni nanosi napravili kolaps na putevima u BiH

Zbog snježnih nanosa i slabe vidljivosti obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnim putevima Kupres – Šuica i Glamoč – Mlinište, na magistralnom putu Mokro – Sokolac za teretna vozila s prikolicom i šlepere, a na magistralnom putu Tuzla – Bijeljina (Banj Brdo) za sva teretna vozila.

Zbog popriječenih teretnih vozila otežano se saobraća na magistralnom putu Olovo – Kladanj (Karaula). Na magistralnom putu Sarajevo – Konjic, preko prijevoja Ivan-sedlo, zbog čišćenja trenutno je obustavljen saobraćaj za teretna vozila sa prikolicom i šlepere. Zbog snježnih padavina za teretna vozila obavezna je upotreba lanaca na putevima Sarajevo – Tuzla (Nišići i Karaula) i Trnovo – Dobro Polje (Rogoj).

Ugaženog snijega na kolovozu ima i na ostalim putevima u višim predjelima centralne, jugozapadne i istočne Bosne, pa vozače na ovim dionicama pozivamo na maksimalno opreznu vožnju. Upozoravamo i na mjestimično jače udare vjetra, posebno u južnim i jugozapadnim krajevima. Zbog niskih temperatura moguća je i mjestimična poledica, naročito na dionicama u višim predjelima, na mostovima i prilazima tunelima.

Na putevima u nižim predjelima saobraća se po mokrom kolovozu, a upozoravamo na učestale odrone na brojnim dionicama.

Na magistralnom putu Zenica – Nemila, kroz tunel Vranduk, od 5 do 21 sat saobraća se dvosmjerno. Od 21 sat do 00.30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00.30 do 5 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona alternativne pravce Doboj – Šićki Brod – Sarajevo i Žepče – Zavidovići – Olovo – Sarajevo.

Na graničnim prelazima trenutno se ne čeka duže od 30 minuta.

Iz bezbjednosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema i od mosta graničnog prijelaza Brčko-Gunja, piše “Avaz“.

