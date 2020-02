Otac i sestra Dženana Memića otkrivaju šta se dešavalo kobnog dana

U subotu 8. februara navršava se četiri godine od kako je Dženan Memić pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima zadobio povrede od kojih je sedam dana kasnije preminuo.

Četiri godine otac Muriz i sestra Arijana čekaju da odgovorni za smrt Dženana budu kažnjeni.

U ragovoru za “Fokus” Muriz i Arijana su objasnili šta se tog kobnog dana dešavalo u Velikoj aleji na Ilidži:

“Osmog februara će biti četiri godine od događaja i na svu tu bol Tužilaštvo ti priredi četiri godine patnje. I poslije presude Suda oni ne odustaju. Uložili su žalbu, sad se opet ide na Vrhovni sud iako imaju dokazi da se radi o ubistvu, iako imaju svi dokazi obdukcije Hamze Žuje koji se izjasnio da se radi o ubistvu i da Dženan nije udaren autom. Pored tih i mnogih drugih dokaza Dalida Burzić i njeno privatno tužilaštvo ne odustaju. Najviše vole Dalidine laži kada ona na televiziji izjavljuje da su lutali u istrazi za ubistvo i da je mene neko ubijedio da je to tako. Međutim, uvijek se pozivala na Sud i da će Sud odlučiti. I evo Sud je odlučio, Dženan je ubijen, kaže Muriz Memić za “Fokus“, a posebno je htio istaći jednu molbu:

“Nevjerovatno je za ove četiri godine, toliki broj svjedoka koji su istinu rekli. Ali u isto vrijeme toliki broj lažova, policajaca, tužilaca koji su sakrivali istinu i koji su se kleli svojom djecom. I evo ja ih opet molim da to više nikad ne urade, da se kunu svojom djecom da govore istinu, a znaju da su meni lagali. Znali su od početka da je Dženan ubijen. Imali su dobre dokaze, samo što su ih sakrili. Ali došli su i do mene ti dokazi i zato ja ne odustajem i nikada neću odustati. Doći ću do kraja sigurno. Borim se za Dženana prvenstveno, ali i za sve druge građane, jer svi smo mi oštećeni sa ovakvim pravosuđem“, govori Muriz Memić.

Tuga i bol koju Dženanova sestra Arijana osjeća već četiri godine s vremenom ne jenjava. Teško joj pada što još uvijek nije rasvijetljeno šta se događalo tog kobnog dana i što niko nije odgovarao.

“To da je Dženan ubijen dalo se naslutiti već od prvog trenutka obirom na sve izjave Alise Mutap koja je od samog početka bila kontradiktorna. Još kada je bila u bolnici to veče, kada je rekla da su napadnuti, rekla je da je njih udario auto. Nakon toga mi je slala poruke tvrdeći da mi to nije rekla. Pitala me ko je vama rekao da nas je udarilo auto. Tvrdila je da je svijesti došla tek u kolima hitne pomoći, a u toku sudskog procesa dokazano je da je ustvari sve vrijeme bila svjesna i komunikativna“, tvrdi Arijana Memić, koja je do detalja pojasnila šta se dešavalo nekoliko dana nakon te noći.

“Za vrijeme Dženanovog boravka u bolnici, dok je još uvijek bio živ, posjetila nas je Alisa Mutap sa svojim roditeljima. Njena majka je rekla meni i mojoj majci i drugim prijateljima koji su bili tu da ih nije udarilo auto, nego da ih je napao neko skriven iza drveta. Obzirom da Alisa zna kako je kada je udari auto, jer je kao mala podletjela pod kamion. To su riječi i tvrdnje njene majke Esme Mutap. Sve vrijeme Alisa je bila bez trunke saosjećanja s nama, nije nikada pokazala žaljenje. Moja porodica i ja sa razlogom nju smatramo glavnom i odgovornom za smrt moga brata Dženana Memića. Tvrdim da je ona s namjerom njega dovela u Veliku aleju da bude ubijen“, smatra sestra Dženana Memića.

Porodica Dženana Memića kao i članovi grupe ‘Pravda za Dženana’ pozvali su sve bh. građane i građanke da im se pridruže na protestu koji će se održati 8. februara (subota) u 13 sati na platou ispred Narodnog pozorišta u Sarajevu.

“Pozvao bih sve građane Bosne i Hercegovine 8. februara u 13 časova na platou ispred Narodnog pozorišta da dođu na 19. proteste, da daju podršku meni i ovoj borbi. Ali i sebi, jer svi smo oštećeni sa ovim, nisam samo ja. Pozivam sve građane da dođu, da se ne boje, jer kako kažu ni rođena majka ne voli kukavicu. Dugo će ova borba trajati, ali kad nisam stao na početku, sad sigurno neću. Ovo je naša borba zajednička“, poslao je poruku Muriz Memić.

Arijana kaže da sigurno neće odustati.

“Bez obzira na motive, sve prijetnje i razloge zbog kojih su ubili Dženana i pokušali zataškati ovo ubistvo naša poruka je da nikada ne očekuju naš oprost. Uzeli su nam ono navrijednije i znate kako kažu da svakim udarcem rana manje boli. E tako je i kod nas. Nastavićemo se boriti i neka im bude jasno da nikada nećemo odustati“, jasno je poručila za kraj Arijana Memić, prenosi “Fokus“.

