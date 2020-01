Otac stradalog Irmela: “Rođak nam dosipa so na svježu ranu za sinom”

Ubrzo se u čitav slučaj uključila i policija iz Srebrenika.

Jeste, nažalost, istina je. Pomoć po selu prikuplja moj rođak Ahmet Vilić – izjavio je za “Avaz” Nedžad Arnautović, otac 29-godišnjeg Irmela, koji je 18. januara poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Tuzla – Orašje.

Društvenim mrežama počelo je kružiti upozorenje članova porodice i prijatelja tragično nastradalog mladića da nepoznate osobe u ime porodice traže novac za pomoć. Ubrzo se u čitav slučaj uključila i policija iz Srebrenika, a šok je uslijedilo nakon što je ustanovljeno da iza svega stoji njihov rođak Ahmet Vilić.

On je sakupljao novčanu pomoć za porodicu svog rođaka Nedžada Arnautovića iako on to, kao ni njegova porodica, nikad nisu tražili. Ubrzo je sve procurilo na društvenim mrežama pa su građani osudili što neko pokušava da se obogati na tuđoj nesreći.

– Pomoć po selu prikuplja moj rođak Ahmet Vilić. I on živi u zaseoku Brezje u Tinji. Znam ljude kojima je išao u kuću i tražio pomoć za moju porodicu. To me ne samo uvrijedilo, već i šokiralo, jer moja porodica pomoć ni od koga nije tražila, pa ni od Vilića. Mi se časno borimo i časno živimo od svog rada. Dakle, imam dokaze da je on to radio i time nam dosipa so na svježu ranu za sinom – kazao je Nedžad Arnautović.

Kako se saznaje od izvora bliskog policiji u Srebreniku, stigla je prijava protiv Ahmeta Vilića, nakon čega je s njim obavljen razgovor.

– Osumnjičeni Vilić negirao je da je pomoć za porodicu svog rođaka prikupljao, već je samo razgovarao s nekim svojim prijateljima o tome – kaže izvor.

“Avazov” novinar je pokušao razgovarati sa Ahmetom Vilićem, ali on nije odgovarao na pozive.

TEŠKE POVREDE

U teškoj nesreći život je izgubio i Ildahid Malkić, koji je upravljao Mercedesom. Teške povrede zadobio je Anel Arnautović. Prema posljednjim informacijama, njemu se ljekari Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli bore za život. U nesreći je lakše povrede zadobio i maloljetnik koji je s njima bio u vozilu.

Loading..

loading...

Facebook komentari