Darku Goliću, osumnjičenom za obljubu pacijenta, određen jednomjesečni pritvor

📢 Okružno javno tužilaštvo u Banjoj Luci, zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i bojazni da mi mogao ponoviti krivično djelo, predložilo je pritvor za dr. Darka Golića, načelnika Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, koji je osumnjičen za obljubu nad pacijentom… Pročitajte opširnije na @dnevniavaz 📲🗞️ #banjaluka #doktor #darkogolic #hapsenje #ukcrs #policija #news #info