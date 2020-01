Ponovo se oglasio Elvedin Hamzić: “Na niske grane sam pao, želi mi poturiti dijete”

Od dramatičnog apela do informacija da je Elvedin otet i drogiran te da je djevojka Dženita Mujčinović trudna i da je on otac, do konačnog ‘bijega’ iz zatočeništva, na adresu “Avaza” svakodnevno su pristizale razne informacije i od porodice djevojke, ali i najbližih Elvedina Hamzića.

Elvedin je konačno riješio ispričati šta se tačno dešavalo i je li zaista bio otet.

– Išao sam u policiju i sve ispričao. Punoljetni smo i ona i ja. Ona mi želi ‘poturiti’ dijete. S kim je spavala, ne znam i ne interesuje me, ali kad drugom nije uspjela, želi meni poturiti. Upoznao sam je 14. decembra, tada smo imali odnos i oko 28. decembra. Mi smo izašli, ona je rekla: ‘Ostat ćeš kod mene’ – rekao je Elvedin.

Objasnio je da ga u njenoj kući niko nije bukvalno držao svezanog, ali da su mu zaprijetile njena nana i majka da će ga, ako ode, neko ubiti.

– Na niske grane sam pao. Nisu oni mene vezali ni drogirali, samo sam hodao sa njenom majkom po kafanama. Vidio sam da su problematične. Moji su htjeli da me nađu. Njena nena je rekla: ‘Ako on pobjegne od tebe, njega će neko naći i ubiti.’ Šta god kažu baka i majka ja potvrđujem. Nisu me vezale, ali sam se osjećao svezanim. Ako hoću u vanjski WC, morao sam ostaviti novčanik da neko ne misli da ću pobjeći – rekao je Hamzić.

Tvrdi da dosad nije imao komplikacije sa zakonom ni policijom te da želi da tako ostane.

– Djevojka se meni prva javila na Fejsbuku, slala mi slike na kojima je gola, imam sve dokaze. Imam i poruke i snimke kako su mi prijetili. Neka se na ovome završi. Ne želim više da me traže, ne želim ni sebi ni njima probleme – istakao je ovaj mladić.

