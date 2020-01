Drama u Prnjavoru: Zalutali metak pogodio automobil u vožnji

Djeca su sjedila na zadnjem sjedištu. Lepir ih je ostavio u Palačkovcima i produžio kod prijetelja na slavu u Derventi, kada je pogođen u gotovo samom centru Dervente, dok se nalazio za volanom svoje “tojote avensis”.

Nesvakidašnja drama dokumentovana je video zapisom kamere u automobilu.

Probijeno i većim dijelom smrskano je zadnje bočno staklo, pa je Lepir za djelić sekunde izbjegao nesreću. Posljedice ove nezgode u gradu na Ukrini, međutim, mogle su biti nesagledive.

“Krenuo sam na slavu kod prijatelja u Derventu i kod Autobuske stanice na obilaznici čuo pucanj. Samo sekund potom sasulo mi se zadnje staklo na vratima automobila”, kaže za portal “MojPrnjavor” Lepir.

“Shvativši da sam pogođen, dodao sam gas i zaustavio se nekih 500 metara dalje na benzinskoj pumpi i odmah pozvao policiju. Sve je djelovalo gotovo nestvarno”, priča Lepir.

Pohvale policiji

Lepir odaje priznanje derventskim policajcima. Ekspresno su, kako kaže, za samo dva minuta, odazvali se pozivu, imajući u vidu da su mnogi od njih bili angažovani u Banjaluci, na proslavi Dana Republike.

“Kada sam saobraćajcima ispričao šta mi se dogodilo, ubrzo se na njihov poziv pojavio i policijski inspektor. Uz moju izjavu izvršen je uviđaj, a želim da istaknem korektan i profesionalan odnos derventske policije”, ističe Lepir.

On dodaje da policajcima, kao ni njemu, nije pošlo za rukom da pronađu zrno od metka. Kaže da je u prvi mah, u nevjerici i šoku, bio u uvjerenju da su on i njegov automobil bili meta prije gradskog mosta ili nadvožnjaka. Tek kasnije, uvidom u snimak kamere iz automobila, uvjerio se da je to, ipak, bilo tačno kod autobuske stanice.

“Baš kao što sam jasno čuo pucanj, na snimku kamere se raspoznaje i zvižduk zrna, kao i moja instiktivna reakcija, tokom vožnje. Jedan automobil je bio pedesetak metara udaljen, tako da otklanjam eventualnu mogućnost da je kamen mogao pogoditi u zadnje bočno staklo”, navodi Lepir, uz apel građanima da se obuzdaju od pucnjave, jer njegov slučaj svjedoči kojim opasnostima mogu biti izloženi i slučajni prolaznici.

Данас скроз невјероватан догађај. Кренуо сам код пријатеља у Дервенту на славу и код Аутобуске станице на обилазници чуо сам пуцањ и након 1с како ми се сасипа задње стакло на вратима.Чим сам схватио да сам погођен, дао сам гас и неких 500м даље на бившој бензинској пумпи "Душанић" код Фрукте стао сам и позвао полицију. Полиција је дошла у року од 2 мин, када сам испричао шта је било дошао је и крим инспектор, дао сам изјаву одрађен је увиђај све коректно и овом приликом бих се захвалио полицији у Дервенти на коректности и професионалности, морам да нагласим да нису пронашли зрно од меткатка. Како сам у првих мах био збуњен, мислио сам да се то десило прије моста или наводжњака али је било доста прије тек када сам прегледао снимак видио сам да је било код аутобуске станице, а у изјави сам рекао да је било прије надвожњака.Ауто је било испред мене једно 50м, тако да ме камен није могао погодити у задње бочно стакло.Апел, људи не пуцајте јер неко може да настрада од оваквих ствари. Gepostet von Ведран Лепир am Donnerstag, 9. Januar 2020

