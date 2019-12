Saobraćajci kažnjeni, “štelovali” radare

Ukupno 15 saobraćajnih policajaca oglašeno je krivim za “neizvršavanje, nesavjesno i neblagovremeno izvršavanje poslova i zadataka” iz člana 117. tačka 2. Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima. Njima su izrečene pojedinačne novčane kazne u iznosu od 20 odsto od osnovne mjesečne plate u trajanju od tri do četiri mjeseca.

Disciplinska komisija ovu mjeru izrekla je nakon usmenih rasprava i izvođenja dokaza tokom kojih je utvrđeno da su saobraćajci disciplinski odgovorni zato što su “kao policijski službenici PSBS Gradiška, radeći uglavnom u dvočlanim patrolama, u periodu od 19. maja do 16. avgusta 2017. godine na području opštine Gradiška povremeno pogrešno podešavali uređaj za mjerenje brzine “TryCam”.

“Zbog tog povremenog pogrešnog podešavanja navedeni uređaj za mjerenje brzine nije zadokumentovao kažnjive brzine kretanja vozila, a posljedica je da izmjerena prekoračenja brzine nisu u svim slučajevima prekršajno procesuirana“, navodi se u obrazloženju izrečene disciplinske mjere u koju je “Glas Srpske” imao uvid.

Pored saobraćajnih policajaca iz PSBS Gradiška, otkriva naš izvor iz vrha MUP-a RS, disciplinski postupak se vodi i protiv više pripadnika Policijske stanice Laktaši, te pripadnika Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja iz Banjaluke i njima tek treba da budu izrečene prvostepene disciplinske presude.

“Nepravilnosti su otkrivene početkom ove godine kada je vršena kontrola, odnosno baždarenje radara i tada je utvrđeno da je on korišćen mnogo više puta nego što je napisano kazni. Ustanovljeno je da su saobraćajni policajci zaustavljali vozače koji su vozili iznad ograničenja i zatim bi im na radaru pokazivali da su prekoračili brzinu, a potom ih puštali u zamjenu za novac. Saobraćajci su pogrešno mislili da mogu poništiti izmjerenu brzinu na radaru i da niko od nadležnih to neće primijetiti, međutim, nisu znali da sva mjerenja ostaju zabilježena u memoriji radara, u koju oni nemaju uvid, niti je mogu poništiti. To je otkrila Unutrašnja kontrola MUP-a i obavijestila nadležne, poslije čega je pokrenut disciplinski postupak“, kaže izvor “Glasa Srpske”.

Nema tolerisanja

Portparol MUP-a Republike Srpska Mirna Miljanović rekla je polovinom februara ove godine, kada su mediji otkrili malverzacije saobraćajnih policajaca, da je obaveza svih pripadnika MUP-a da ponašanje pripadnika MUP-a koje nije u skladu sa zakonom i pravilima službe neće tolerisati.

“O navedenim propustima obaviješteno je i Okružno javno tužilaštvo Banjaluka“, istakla je Miljanovićeva.

