Okuka smrti kod Gradiške odnijela još dva mlada života

Dvije mladosti prerano su ugašene u okuci smrti, gdje se godinama dešavaju najteže saobraćajne nesreće i tragedije.

U istoj nesreći povrijeđeni su vozač automobila Miroslav Kozomara (19) i Marko Stević (18).

Na dan sahrane dugogodišnjih prijatelja, čiji termin još nije poznat, ali sve ukazuje na to bi to mogla biti subota, biće proglašen dan žalosti u gradu na Savi. Potvrdio je to “Glasu Srpske” gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić.

– Šokiran sam. Ovo je nenadoknadiv gubitak za nas. Nemam riječi kojima mogu da opišem tugu zbog prerane smrti dvojice naših maturanata – rekao je Adžić.

Tragedija se dogodila u srijedu oko 23.30 časova u mjestu Vrbaška kod Gradiške kada je automobil “sitroen”, u kojem su bila četiri mladića, sletio s puta. Oni su se kobne večeri vraćali sa košarkaškog treninga u sportskoj dvorani osnovne škole u Vrbaškoj.

Poginuli Mijatović i Švraka sjedili su pozadi i u trenutku slijetanja “sitroena”, koji je od siline udara oborio ogroman hrast na zemlju, ispali su kroz zadnje vjetrobransko staklo, saznaje “Glas Srpske”.

– Iza njih su u drugom vozilu bili drugari sa treninga. Kada su vidjeli šta se dogodilo, zaustavili su se, istrčali kako bi im pomogli i odmah pozvali policiju i Hitnu pomoć – kazao je izvor blizak istrazi.

Prema nepotvrđenim informacijama, tijela nastradalih Mijatovića i Švrake pala su jedno na drugo.

– Nisu dali ni da ih smrt rastavi. Tako su i pronađeni. Mijatović je preminuo na licu mjesta, dok je Švraka davao znake života, ali je bitku za život izgubio u bolnici – kazao je “Glasov” sagovornik.

Mještani Vrbaške kažu da je prizor na mjestu nesreće bio jeziv.

– Oko ponoći čuo se strašan udar i kada smo izašli napolje, od mraka nismo ništa vidjeli, ali su se čuli jauci. Kada smo stigli na mjesto, već je bila hitna pomoć tu – kazao je mještanin Vrbaške.

I juče na mjestu nesreće bili su vidljivi ostaci automobila i ličnih stvari nastradalih mladića.

U gradiškoj Tehničkoj školi, koju su pohađala četvorica mladića, juče samo muk i tišina. Nisu se čuli uobičajeni graja i žamor, nije bilo osmijeha na licima đaka, koji su izgubili drugare iz školskih klupa. Pognutih glava i kroz suze iskazivali su bol zbog tragedije koja ih je zadesila.

– Ne postoje riječi kojima se može opisati tuga. Njih četvorica su išli u isti razred. Bili su nerazdvojni drugari, sjajni momci. Svi smo potreseni i bilo šta da kažemo bilo bi suvišno – kazali su vršnjaci stradalih.

Njihovo odjeljenje, kao ni juče, ni danas neće imati nastavu. Prema nepotvrđenim informacijama, Švraka je sin jedinac i prošlog vikenda proslavio je 18. rođendan, a Mijatovićev otac je pripadnik MUP-a Republike Srpske, dok je stariji brat na studijama u Novom Sadu.

Policija je obavila uviđaj i utvrđuje uzroke nesreće, a sve ukazuje na to da je tragediju izazvala brza vožnja neprilagođena uslovima puta.

Kritična tačka

Mještanin Vrbaške koji živi u blizini mjesta gdje su poginuli maturanti Davor Mijatović i Miloš Švraka kazao je da je više od deset ljudskih života izgubljeno na istom mjestu. Tragedija se dogodila na neosvijetljenom dijelu puta, na izlazu iz krivine, 100 metara od ulaza na autoput.

– Katastrofa, na ovoj krivini je poginulo najmanje deset ljudi. Na toj kritičnoj tački se ništa ne vidi jer je mrkli mrak, nema rasvjete, a nije ni naseljeno. Kad kiša pada i kad je magla, to je katastrofa – kazao je mještanin, prenosi glassrpske.

Vozač operisan

Povrijeđeni vozač Miroslav Kozomara zadržan je na bolničkom liječenju, dok je suvozač Marko Stević poslije ukazane ljekarske pomoći pušten kući. Njih dvojica su nakon nesreće prevezeni u Opštu bolnicu u Gradišci. Saznajemo da je Kozomari operisana slomljena ruka.

