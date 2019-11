Denis Smajlović, roditelj bolesnog djeteta, pištoljem je prijetio doktoru Edi Hasanbegović, šefu Klinike, zahtijevajući izmještanje za dijete

Intervenirala je policija MUP-a KS.

Smajlović se javio “Avazu” i ispričao svoju verziju priče.

– Pola godine mi liječe dijete vezano za štitnu žlijezdu i sve vrijeme govore da je to posljedica puberteta. Poslije pet mjeseci jedna doktorica kaže da sumnja da je to autoimuni hepatitis i da treba hitno raditi biopsiju jetre. Ja to ne dozvoljavam, uzimam dijete i idemo u Tursku. Gore se javljam na kliniku, rade joj pretrage, gdje ustanovljuju da dijete ima autoimuni hepatitis, tuberkulozu jetre – kaže na početku ispovijesti Smajlović.

Nakon nekoliko sedmica, dijete se bolje osjeća i vraćaju se u BiH.

– Vraćamo se u BiH i ovdje se dijete učlanjuje u udruženje, gdje dobiva lijekove za 15 dana. Dolazim ovdje i javljam se na Pedijatriju i kažem da imamo lijekove za 15 dana. Oni su poslali dopis Zavodu zdravstvenog osiguranja, odakle su dobili odgovor da ne mogu nabaviti lijekove. Isti odgovor je bio i iz apoteke KCUS-a. Sljedeći korak je da se potpisuje izmještanje djeteta i tu nailazimo na prepreke od doktora, direktora Klinike Ede Hasanbegovića. On to odgađa. I jučer mu govorimo na konziliju da imamo lijekove još danas, da u srijedu nećemo imati. On kaže da trebaju doći neki doktori da vide može li se to nešto uraditi. A napominjem vam da su ti doktori već bili saglasni da se dijete izmjesti vani. Kažem ja ”doktore, nije problem, ne morate potpisati, ali imat ćete problem” – prepričava ogorčeni roditelj bolesnog djeteta.

Kaže da je doktor nakon toga izveo njegovu suprugu vani i rekao joj da će sve biti uredu.

– Rekao je ”vidimo se sutra”. I mi smo danas došli, a ja mu opet kažem: “Doktore, jeste li svjesni da moje dijete sutra nema lijekove?” Kaže on: “Ja sam u 13 sati sazvao konzilij da se odluče” i počeo je govoriti da nije do njega i smijao mi se u facu. I ja onda izvadim pištolj, plinski, prislonim na njega i kažem: ”Nemoj da te ubijem sada, razumiješ!” Nisam ga udarao, nisam ništa uradio, samo sam izašao i to je to. Moje dijete ode, ja sam sakupio novac od prijatelja i uzeo kartu i moje dijete ide u Tursku bez saglasnosti. Ovo sam uradio i radi druge djece jer nije normalno – kaže na kraju Smajlović,piše Avaz

Loading..

loading...

Facebook komentari