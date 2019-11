Novi snimci Lane Bijedić dodatno zamrsili istragu: Viđena na vijaduktu ispod kojeg je njeno tijelo nađeno

Upisala fakultet

Policiju je 6. septembra u večernjim satima njena majka Nina obavijestila o nestanku s obzirom na to da joj se nije javljala na pozive.

Lana je te kobne nedjelje trebala otputovati u Sarajevo, gdje je upisala fakultet.

Obavijest o njenom nestanku preko društvenih mreža dale su i njene prijateljice, koje su se i jučer prigodnim sjećanjem sjetile svog ‘anđela’.

Nažalost, nepuna dva sata nakon prijave nestanka, tijelo nesuđene brucošice pronađeno je u rijeci Studenčici.

Uočio ga je ribar, koji je na tom području često pecao. Obdukcija je pokazala da je nesretna djevojka udarana, davljena i bačena u rijeku, a od tada u policiji i u Tužilaštvu Zapadnohercegovačkog kantona, pod čijim se nadzorom vodi istraga, nisu našli nikakav trag koji će ih odvesti do njenog ubice.

Bez tragova

U rekonstrukciji njenog kretanja, koja je urađena u prvoj sedmici od ubistva, utvrđeno je da se djevojka autobusom zaputila do Čapljine, odakle je sa stanice pješačila sve do naselja Trebižat, gdje joj se gubi trag.

No, prema posljednjim informacijama, koje smo dobili od naših izvora bliskih istrazi, utvrđeno je da je Lana viđena i na vijaduktu Studenci autoceste koja vodi prema Bijači, a ispod kojeg je njeno tijelo nađeno. Snimila ju je i nadzorna kamera. Ta je informacija dodatno zamrsila njen tok kretanja.

S obzirom na to da se s vijadukta do mjesta gdje je pronađena može doći pješice makadamskim putem, istražitelji su posljednjih dana češljali i to područje, ali ništa, nažalost, nisu našli.

Također, uz područje gdje je tijelo nađeno, pretreseni su i drugi objekti u blizini, poput kupališta Božjak, gdje je Lana sa majkom i prijateljicama često boravila tokom ljeta, ali korisnih tragova nije bilo. Ni njene bilješke i laptop nisu bili od koristi, a istražitelji i tužilački tim polažu sve nade u njen telefon, koji je još na otključavanju u jednoj agenciji u Njemačkoj, te na rezultate brojnih vještačenja koja se rade u Federalnoj upravi policije (FUP).

Zanimljivo je da ni članovi njene porodice, koji su odbili kontakt sa medijima, kao ni prijateljice, kako su to naveli u policiji, nemaju nikakvih saznanja o tome zbog čega se Lana zaputila tog dana u Čapljinu, odnosno prema Ljubuškom, te da, praktično, i njih muči odgovor na to pitanje.

Maksimalni napori

– Vjerujte da intenzivno radimo na rasvjetljavanju ovog teškog, gnusnog djela i ulažemo maksimalne napore da ovaj slučaj riješimo. Ovo nam je, uistinu, prioritet svih prioriteta – poručio je u kratkoj izjavi za “Avaz” Milan Galić, policijski komesar Ministarstva unutrašnjih poslova Zapadnohercegovačkog kantona.

