Stravična nesreća na autoputu, vozio suprotnim smjerom, dvije osobe smrtno stradale

Stravična saobraćajna nesreća koja se desila 1. septembra u kojoj je vozač K. J. krećući se u suprotnom pravcu na autoputu Zenica – Sarajevo kod Kaknja i izazvao udes u kojem su poginuli on i muzičar Alen Omerbašić dobila je šokantan zaplet.

„Avaz“ otkriva da su zbog ove nesreće policajci iz Kaknja Amir Grahić i Edin Habibović suspendirani su jer su te noći kroz napletne rampe pustili vozača K. J. koji je bio u pijanom stanju.

Dva života ugašena

Naime, kako saznajemo, sad već suspendirani policajci zaustavili su vozača K. J.. Iako je bio vidno pijan policajci su ga propustili. Međutim, tu nije kraj njihove traljavosti koja je na kraju koštala dva života.

Nakon što su pustili K. J. on je došao do naplatnih kućica na autoputu, međutim, bio je pod tolikim utjecajm alkohola da nije mogao sam uzeti karticu. To su za njega uradili policajci iz Kaknja, Grahić i Habibović! Jedan od njih je, kako saznajemo, prišao rampi, uzeo karticu i dao je K. J. koji je onda nastavio vožnju na autoput – ali u suprotnom smijeru.

Ova šokantna saznanja za naš list potvrdio je Semir Šut, komesar Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko – Dobojskog kantona.

– Dva policijska službenika iz Kaknja su supendirana zbog ozbiljnih sumnji u propuste tokom rada u toku noći kada se dogodila saobraćajna nesreća – kazao je Šut.

Kako saznaje „Avaz“, policajci su prethodno, desetak metara od rampe, gdje je inače često pozicionirana patrola i gdje se vrši kontrola vozača i vozila koji ulaze na A1, zaustavili vozača Škode i razgovarali s njim.

– Prosto je nemoguće da nisu primijetili da je mrtav pijan i da ga nisu isključili iz saobraćaja uz obavezno oduzimanje vozila – kaže naš sagovornik.

Nisu to uradili. U nastavku noći dogodila se stravična nesreća, oko 3 i 30 sati u mjestu Tičići. Ubrzo su se medijima proširile stravične fotografije posljedica direktnog sudara, Škode i BMW-a. Iz smrskanih vozila izvučena su tijela vozača Škode K. J. Iz Kaknja i mladog harmonikaša Alena Omerbašića koji je upravljao BMW-om.

Ispali motori

Pijani vozač Škode kretao se suprotnom trakom i direktno se sudario sa BMW-om. Kakanjac je uzeo tiket za prolazak na naplatnim kućicama u Kaknju, međutim, umjesto da nastavi voziti svojom trakom za Zenicu, prešao je u suprotnu i nastavio voziti.

Vozač Škode iz Kaknja uspio je tako doći do Tičića, ali je u tom trenutku naišao BMW. Od siline udara iz oba automobila ispali su motori. Uviđaj je pod nadzorom tužioca trajao više sati,piše Avaz

Pored suspenzije iz službe, kantonalno Tužilaštvo ZDK vodi istragu protiv Grahića i Habibovića.

Vraćali se iz Zavidovića

Alen Omerbašić je bio nadaleko poznat muzičar i veseo momak. Svirao je za “Dernek bend”. a kobne noći, vraćali su se iz Zavidovića sa svirke

Loading..

loading...

Facebook komentari