10 dana od ubistva Lane Bijedić: Niko za sada nije osumnjičen, saslušanje novih svjedoka

Podsjetimo da je otkriveno kako je Lana propješačila sama cijeli put od autobusne stanice u Čapljini do blizine mjesta ubojstva u mjestu Studenci pored Ljubuškog, gdje je tijelo ove 19-godišnjakinje pronađeno u nedjelju 6. listopada 2019. godine. Njezino tjelo je pronašao ribar dok je lovio ribu u rijeci Studenčici. Istragu u vezi ovog ubojstva vodi Tužiteljstvo ŽZH. Ranije je utvrđeno da je dijelom Čapljine Lana sama pješačila, od autobusne stanice do mjesta Trebižat. Pregledom snimki s videonadzora sva pozornost je usmjerena na automobile koji su nailazili u sporno vrijeme. Tužiteljstvo ŽZH s ostalim policijskim agencijama u Bosni i Hercegovini, nastavlja istragu nakon ubojstva djevojke iz Mostara. Nakon obdukcije Laninog tijela, policija je od zdravstvenih ustanova u HNŽ-u i ŽZH-u zatražila informaciju jesu li tijekom prošle nedjelje ili ponedjeljka imali osobu s ozljedama na rukama. Jedan mušakarac s ozljedama ruke privođen na razgovor Ubrzo je stigla informacija o muškarcu iz Čapljine, koji je, kako se ispostavilo, imao prometnu nesreću u nedjelju na području ovog grada. Saslušali smo tog momka, ali samo u ulozi svjedoka. On nije osumnjičen za Lanino ubojstvo, podvukao je Aničić u razgovoru za Radiosarajevo.ba. Podsjetimo, Lana je 6. listopada u 11 sati napustila obiteljski dom u Sjevernom Logoru kod Mostara kazavši majci da se ide naći s prijateljicom. Međutim, do toga nije došlo. U 12 sati i 10 minuta kamere s benzinske crpke snimile su djevojku kako prolazi pored nje, pješice, što znači da ju je netko morao odvesti do te lokacije, odnosno ne zna se kako je tu došla, ili je stopirala, ili autobusom ili ju je pak netko dovezao.

Tužitelj Aničić je potvrdio da će idućih dana početi i pregled dva izuzeta sumnjiva vozila, koji se nalaze na području ŽZH i HNŽ. Očekujemo da upravo s pregledom tih vozila istraga ode korak dalje ka pronalaženju odgovora tko je ubojica. Brzo se očekuju rezultat, dodao je Aničić. Nina Bijedić trajno napustila Mostar Dodajmo kako je Nina Bijedić, majka ubijene Lane, napustila je Mostar i otišla živjeti u Beograd, eskluzivno je otkrio Večernji list u svome tiskanom izdanju. Bijedić koja je dekanica Fakulteta informacijskih tehnologija (FIT) na Univerzitetu Džemal Bijedić preko svojih prijatelja se oprostila od Mostara i poručila kako ga napušta trajno. Ona je užem krugu kolega i prijatelja otkrila kako će to učiniti nedugo nakon što se dogodilo ubojstvo,prenosi Večernji

Loading..

loading...

Facebook komentari