Hoće li istražiteljima od koristi biti Lanin dnevnik

Sva pažnja

Kako se saznaje, sada su svu pažnju usmjerili na ponovno pregledavanje snimaka videonadzora izuzetih s brojnih objekata u Čapljini, koji su pokazali smjer kojim se nesretna djevojka pješice kretala.

S obzirom na to da je do sada utvrđeno da se Bijedić dovezla autobusom iz Mostara do Čapljine, odakle je s Autobuske stanice pješačila do table naselja Trebižat, kako je to pokazao snimak benzinske pumpe ‘Rebac-Benz’, istražitelji su se fokusirali na osobe koje su u to vrijeme prolazile pješice, ali i automobilima.

Preksinoć su se pojavile informacije o tome da je jedan muškarac koji se dovodi u vezu s ubistvom iz Čapljine uhapšen, što su jučer demantirali iz Tužilaštva Zapadnohercegovačkog kantona, pod čijim nadzorom se vodi istraga.

Kako je rečeno, bukvalno se sve provjerava, a čekaju se i rezultati brojnih vještačenja, među kojima su Lanin telefon i laptop.

Iz izvora bliskih istrazi saznaje se da je ova djevojka, koja je bila upisala studij arhitekture na Univerzitetu ‘Burch’, vodila dnevnik koji je pisala na engleskom jeziku te se u policiji nadaju da će im i to biti od koristi.

Zid šutnje

Ekipa “Avaza” je jučer bila na licu mjesta, gdje su od mještana naselja Trebižat pokušali saznati koju informaciju. Međutim, u vezi s ovim slučajem naišli smo na zid šutnje. Jedna mještanka je ispričala samo da ju je starija žena vidjela na kružnom toku.

